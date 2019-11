Yoshiyama reconoció a 46 falsos aportantes de Keiko Fujimori

Jorge Yoshiyama Sasaki identificó a los 46 falsos aportantes a los que reclutó personalmente, entre familiares, excompañeros de colegio y amigos, varios de ellos empresarios de éxito, cuyas identidades usó para depositar a la cuenta de la campaña de Keiko Fujimori los US$ 800 mil que le entregó su tío Jaime Yoshiyama Tanaka.

La información suministrada al Equipo Especial Lava Jato representa la comprobación de que el partido fujimorista lavó parte del dinero que proporcionó la constructora Odebrecht, según lo ha dicho el mismo Jorge Yoshiyama. Keiko Fujimori conocía que la empresa brasileña había donado dicho fondo, indicó el testigo.

Varias de las personas que aparecen en la relación proporcionada por Jorge Yoshiyama ya declararon ante los fiscales del Equipo Especial que, efectivamente, Jorge Yoshiyama los reclutó como falsos aportantes y que este les dio el dinero en efectivo para que fuera depositado a la cuenta de Fuerza 2011. Por lo tanto, la manifestación de Jorge Yoshiyama es una corroboración de los testimonios de los aportantes simulados.

La confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki se suma a las declaraciones de los excongresistas fujimoristas Rolando Reátegui Flores y Miguel Castro Grández, quienes aceptaron que también reclutaron falsos aportantes para la campaña presidencial de Keiko Fujimori, confirmándose la modalidad que la organización política aplicó para no declarar el verdadero origen de los fondos.

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, declaró a La República que no eran ciertas las afirmaciones de Jorge Yoshiyama e insistió en la inocencia de su patrocinada.

Para sustentar que su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, exjefe de campaña de Keiko Fujimori en 2011, le ordenó buscar a falsos aportes, Jorge Yoshiyama Sasaki acreditó evidencia documental de que la dirigencia de Fuerza Popular trató de encubrir a los donantes simulados para engañar al Equipo Especial. Para esta finalidad, se le encargó al Estudio Oré Guardia para que sus abogados, y otros convocados de otros bufetes, instruyeran a los falsos aportantes para que no dijeran la verdad.

“Es así que cuando empieza esta investigación y citan a las personas a quienes pedí como favor que figuren como falsos aportantes, Keiko Fujimori me pidió que los envíe al Estudio Oré Guardia. Que ellos y los demás abogados se iban a encargar de manejar la investigación. Edward García Navarro se encargó de convencer o presionar, dependiendo de la disposición del falso aportante, para que mienta y señale que es un aportante verdadero”, narró Jorge Yoshiyama.

“Preparó a Celso Dextre Cuaresma para que mienta y diga que es aportante verdadero. (...) Preparó a Víctor Dextre Chirinos para que mienta también y señale que es aportante verdadero, pero este no se presentó a declarar. En el caso del (falso aportante) Christian Jo Monti, Edward García Navarro elaboró un escrito donde (este) reconoce como verdadero su aporte. Este escrito yo le entregué personalmente a Christian Jo Monti para su firma y luego fue a presentar a la investigación este documento, con la finalidad de neutralizar su declaración, en la que rechazaba ser falso aportante, ya que Edward García señalaba que dicha declaración perjudicaba el archivo de la investigación”, describió Yoshiyama.

Estaba al tanto

Según el testimonio de Jorge Yoshiyama, también estaba al tanto del plan de encubrimiento de los falsos aportantes la propia excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no tuvo ningún vínculo con los hechos. Incluso tuvo especial preocupación por uno de los empresarios usados como falso aportante, que rechazó seguir las instrucciones de los abogados y declaró que no había aportado. La orden fue tratar de quebrarlo para que se rectifique.

“Al respecto, Keiko Fujimori me manifestó que procure a toda costa que Christian Jo Monti rectifique su declaración y que le diga que ya se va a archivar pronto la investigación policial, lo cual yo erróneamente hice. Así como estas, hubo más ocasiones en las que Keiko Fujimori me decía que me quedara tranquilo, que la situación de la investigación estaba controlada y que ya iba a archivarse pronto”, dijo Jorge Yoshiyama.

Se presentaron más casos en la misma línea de encubrimiento, mentira y falsedad.

Jorge Yoshiyama reconoció que “preparó a Erick Matto Monge para que mienta y diga falsamente que es aportante verdadero, esto con conocimiento de Lorena Gamero Calero, quien lo acompañó a su primera declaración. Luego, también en presencia del abogado Fernando Carreras Segura, quien lo acompañó a su segunda declaración, también para señalar falsamente que era aportante verdadero”, manifestó Yoshiyama.

“Presionó a Enrique Matto Monge para que se retracte de su declaración de ser falso aportante, y Edward García Navarro lo conminó a firmar un escrito preparado por este donde se ratifica de su aporte como verdadero, utilizando el mismo modelo de escrito que la carta de Christian Jo Monti”, indicó el sobrino de Jaime Yoshiyama.

“Preparó también a las personas de Germán Orbezo Barros y a Percy Summers Sarria para que señalen falsamente que son aportantes verdaderos, ambos fueron a sus declaraciones con el abogado Luis Lazo Mendoza, quien coordinaba con Edward García Navarro. (...) La abogada Lorena Gamero Calero, como abogada ligada al Estudio Oré Guardia, se encargó también de controlar que los falsos aportantes mientan y digan que sus aportes son verdaderos”, precisó Yoshiyama.

Declaraciones de colaboradores eficaces y de testigos encajan con las manifestaciones de Jorge Yoshiyama, quien se presta a ofrecer más información al Equipo Especial.

“Los testigos fueron instruidos”

- Entre otros falsos aportantes cuyos testimonios fueron coordinados para que ocultaran la verdad ante el Equipo Especial, Jorge Yoshiyama Sasaki recordó los casos de Virginia Monge Camino de Matto, Remo Ángeles Cintra, Ronald Osorio Arroyo y los trabajadores y amigos del excongresista fujimorista Miguel Castro Grández.

- También dijo que Giuliana Loza Ávalos estuvo al tanto de las manifestaciones de Óscar Moritani Kutsuma, Patricia Moritani Kutsuma, Juan Carlos Luna Frisancho, Carlos Luna Venero y Renato Castro Brea.

- Algunos de estos testigos ya declararon a la Fiscalía ratificando lo expresado por Jorge Yoshiyama. Otros recién han sido citados para que corroboren lo dicho por este.

Donantes simulados

Jorge Yoshiyama confesó que captó entre familiares y amigos a personas que prestaron sus identidades como aportantes falsos a la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

