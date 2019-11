Fiscal Juárez: La colaboración con Martín Belaunde no está cerrada

Por: Angela Ccanto Buendía

El fiscal Germán Juárez Atoche afirmó a La República que la posible colaboración eficaz con Martín Belaunde Lossio no está concluida, es decir, aún no ha sido homologado por un juez.

Añadió que en este sentido, Belaunde es el único perjudicado con la difusión de los audios. “El fiscal Elmer Chirre me pidió que no cerrara la colaboración que yo estaba llevando con Belaunde porque estaba viendo un tema con él en Centralita”, afirmó el fiscal del Equipo Especial Lava Jato.

Germán Juárez anotó que lo declarado por Belaunde respecto al aporte de campaña al Partido Nacionalista proveniente de Venezuela el año 2006 solo representa el 2% o 3% de la acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala y otros, presentada en mayo pasado.

“Yo jamás podría decirle a un aspirante a colaborador que acomodara algo. Los colaboradores dicen muchas cosas, en ese extremo, es la palabra de Martín contra la de Barata”, explicó el fiscal. En uno de los audios difundidos por el portal Ojo Público y The Intercepted de Brasil, se escucha al fiscal David Alan leer una supuesta confesión de Belaunde que indica que el dinero que usaba el Gobierno Regional de Áncash para pagar a los que pertenecían a la supuesta organización criminal era de fuente irregular. Pero el aspirante a colaborador respondió que él no había dicho nada de ello.

Juárez indicó que no hay nada de ilegal en buscar que la información que un aspirante a colaborador brinde al fiscal concuerde o corrobore la tesis que ya maneja la Fiscalía. "Si tú eres colaborador, tú no puedes contradecir la tesis de la Fiscalía. El fiscal debe buscar que todo encaje. Lo que es ilegal es que el fiscal le diga yo quiero que digas esto, porque así he armado mi caso", subrayó.

Juárez consideró que la filtración de dichos audios solo beneficia a la defensa de los investigados.

“Hay grandes intereses en esto, Ollanta Humala sabe que lo voy a llevar a juicio y está buscando beneficiarse con cualquier cosa para manchar el proceso”, aseveró Juárez.

Martín Belaunde ha buscado desde el 2015 ser colaborador en el caso La Centralita, que ve el fiscal Elmer Chirre, y en la investigación al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, a cargo del fiscal Juárez. Ahora, todo este proceso de colaboración –corroboración y busca de aprobación– será visto por el fiscal Germán Juárez.

En tanto, la Fiscalía de Control Interno inició una investigación a los fiscales Elmer Chirre y David Castillo para determinar si hubo alguna irregularidad en el trato con Belaunde.

Habla la defensa de Humala

Wilfredo Pedraza, defensa de Humala Tasso, indicó que los audios solo demuestran los vacíos que tiene la acusación del fiscal Juárez Atoche respecto al caso de los aportes de Venezuela a la campaña del nacionalismo del 2006. Sin embargo, señaló que la defensa de los procesados no procederá a tomar medidas al respecto.