Ochoa: “Congreso es responsable de haber perdido la facultad de hacer control político”

El excongresista por Nuevo Perú Edgar Ochoa expresó este miércoles 6 durante una nueva sesión de la Comisión Permanente que los propios congresistas son los responsables de no poder seguir efectuando control político, acción que se encontraba dentro de sus facultades.

“Se ha señalado (en esta Comisión Permanente) que la historia juzgará quien estará de lado de la democracia, pero también la historia va a señalar a quienes so pretexto de ello destrozaron la institucionalidad y democracia del Congreso, [sic] y que incluso se sigue viendo hoy esa práctica con una mayoría que lamentablemente no se pudo manejar”, explicó.

“Hemos perdido la capacidad de control político y nos cuesta aceptarlo, pero este Congreso es responsable de haber perdido esa facultad de hacer control político; ese es un hecho que no queremos aceptar, somos responsables de haberle negado al pueblo el control político, porque lamentablemente una mayoría absoluta hicieron lo que quisieron”, agregó Edgar Ochoa.

Vale mencionar que varios miembros de la Comisión Permanente (la mayoría de ellos fujimoristas) buscan que el Ejecutivo explique la devolución de los fondos a Odebrecht por la venta de Chaglla a pesar de que el Tribunal Constitucional ha aclarado que no tiene esas funciones.

“Desde Nuevo Perú no estamos de acuerdo con la determinación de la jueza; no compartimos con la idea que se devuelva a Odebrecht dinero en el marco de un acuerdo como este. Rechazamos, no vamos a estar de acuerdo que a Odebrecht se le dé concesiones, pero son poderes diferentes”, manifestó Edgar Ochoa.

“No nos puede responder como comisión (el Ejecutivo) porque es una prerrogativa que tiene el presidente porque este Congreso condujo a ese estado de situación que el país, un Congreso disuelto”, adicionó.