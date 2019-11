Partidos muy partidos y debilitados

La disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias para enero han sido un terremoto político que ha ampliado las grietas en muchos partidos, debilitándolos aún más.

Un caso –pero no el único– es FP, con renuncias –Alejandra Aramayo, Carlos Tubino– y discusiones sobre las responsabilidades en la disolución del congreso y cómo sacar al partido de la ruina.

La apuesta es recurrir a las catacumbas del partido con Martha Chávez y otros reclutados en estos años para la propaganda encubierta, así como enviar al archivo a voceros importantes del último congreso, como Rosa Bartra y Tubino, quienes postularían a la reelección, pero por Solidaridad Nacional y ya no por FP.

Otra duda en el frente naranja es el papel futuro de Keiko Fujimori si, como parece, recupera su libertad en breve gracias al TC, pero diciendo que prefiere ocuparse ahora de su familia.

El Apra va en camino parecido al de su socio de ruta, pero con mayor riesgo de no pasar la valla, con una dirigencia muy peleada en la interna, sin alguien que los ‘ordene’ tras el suicidio de Alan García, y sin actitud ni generosidad para dar un paso al costado para salvar al partido. El PAP parece una pelea por los últimos camarotes del Titanic.

Mauricio Mulder yendo de invitado en la lista de candidatos pues no alcanzó la votación interna suficiente para ir de militante, es una expresión de los límites de esta falta de representatividad, y ahí también apuestan por jóvenes ‘libre opinantes’ como salvavidas, en medio de nuevos escándalos de corrupción de sus dirigentes.

En la izquierda, la decisión de Verónika Mendoza de anexarse al radicalismo cavernícola y corrupto, algo que no pudo concretar, aunque no por falta de interés sino por líos administrativos, provocó la renuncia de los mejores dirigentes de Nuevo Perú, y ahora apuestan por la no renovación con Manuel Dammert a la cabeza de la lista en Lima.

En AP siguen los pleitos internos alrededor de la candidatura 2021, mientras APP ha perdido dos políticos importantes como los excongresistas Gloria Montenegro y Luis Iberico.

Donde, en cambio, no hay pleito es en ese gran vientre de alquiler que es UPP, donde las cosas sí son claras porque ahí todo se compra y todo se vende.