Arequipa: Córdova debe responder observaciones en Autodema

Roberth Orihuela Q.

El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Marcelo Córdova, será interpelado hoy por los consejeros regionales. El juicio político se debe a diversas irregularidades que la Contraloría ha hecho a las obras y contrataciones que realiza, por las cuales el funcionario no ha querido responder.

La situación de Córdova se agrava por el hecho de que las respuestas escritas, enviadas a los consejeros, no son claras ni específicas. Por ello, el representante regional José Luis Hancco ha asegurado que el funcionario tendrá que llegar con pruebas que lo respalden.

Uno de los temas que Córdova deberá responder es por el sobrecosto del mantenimiento de los canales y túneles que llevan el agua hacia las pampas de Majes. Sucede que el expediente de 2018, para este proyecto, tenía previsto un costo de S/ 718 000, pero la obra al final ha costado más de S/ 1.2 millones. Además de esto, en el transcurso de la ejecución, Contraloría encontró que la obra no contaba con el personal especializado, por lo que no se garantizaba la calidad de esta. Ante ello, el jefe de Gestión de Recursos Hídricos de Autodema, Napoleón Ocsa, respondió que, para ejecutar el mantenimiento, este año se actualizó el expediente y se aumentaron metrajes. En cuanto a la falta de personal, justificó diciendo que se trabajó en tres frentes y no siempre podían estar todos los ingenieros presentes. “Aún así se aplicó una penalidad de S/ 30 000 a la empresa ejecutora”, dijo.

En cuanto a la calidad de las obras, afirmó que se hicieron los estudios al final del mantenimiento. Estos arrojaron buena resistencia de la nueva estructura. “Todo ya lo tiene la Contraloría”, añadió.

Finalmente, el funcionario aceptó que la contratista no pudo cumplir con todo el mantenimiento. Debido a esto, Autodema tuvo que asumir deductivos por S/ 100 000. Estos pertenecen al costo de los pisos que Autodema ejecutará antes de fin de año.

Sin embargo, esta no es la única observación. La Contraloría apuntó sobrecostos en la estabilización del canal 27, en el distrito de Huambo (Caylloma). Allí la obra fue presupuestada por S/ 934 000, pero el órgano contralor detectó que se inflaron precios hasta por S/ 26 000.

Este mismo proyecto no contaba con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debidamente certificado por una consultora especializada. En este caso, solo tenía la firma de un ingeniero de Operación y Mantenimiento de Autodema.

Esto, sin contar contratos irregulares de personal, que se han hecho a lo largo del año y que ya fueron denunciados por La República y ratificados por la Contraloría.

¿Cuál será la respuesta que dará Córdova ante tanta irregularidad?

También observaron supervisión

El servicio de supervisión de las obras de mantenimiento de los canales y túneles también fue observado. Esta vez el contrato que firmó Autodema con la empresa estuvo basado en una norma derogada, es decir, sin vigencia.

La Contraloría advirtió que en caso la empresa o Autodema incurran en falta, sería difícil ganar una controversia legalmente.