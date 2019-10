“No te metas con el Apra o te vamos a matar”: Luis Nava denuncia amenazas

Luis Nava Guibert confesó haber sido testigo cuando Jorge Barata, exCEO de Odebrecht en Perú, entregó de manera directa al expresidente Alan García dinero, a través de “loncheras y maletas”. Esta confesión provocó que el Poder Judicial cese su prisión preventiva y le de arresto domiciliario este jueves 17 de octubre.

En la audiencia, Nava Guibert señaló sufrir de amenazas de muerte y secuestro contra su familia, luego que colabore con la Fiscalía relatando detalles de las coimas que habría recibido el expresidente aprista.

“Debo decir que aquí en el penal he sido amenazado de secuestro para mi familia no para mí, de lo cual tuvo que dejar de visitarme cerca de un mes. (...) Recibió algunos agravios como ‘soy la bruja y no te metas con el Apra porque te vamos a matar’”, declaró de manera enfática durante su intervención en la diligencia.

Luis Nava insistió en que el arresto domiciliario que pedía “no era un capricho” sino por seguridad. También dijo que el pedido por la nueva medida cautelar se debe también a la salud deteriorada que sufre.

Luis Nava en la diligencia. Foto: Captura Justicia Tv.

El imputado por presunto lavado de activos, sostuvo que requiere de mejor atención médica porque en el establecimiento penitenciario “solo miden la presión”. Precisó que padece de presión ocular y que es portador de un marcapaso.

“Mi salud esta sumamente deteriorada, mi salud se está apagando y no quiero que se apague”, dijo Luis Nava agradeciendo “la compresión” del fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso.

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, María de los Ángeles Camacho, ordenó el arresto domiciliario a Luis Nava, luego que el fiscal José Domingo Pérez se adhiriera al pedido de la defensa de Nava.

Raúl Noblecilla, abogado del imputado aseguró a La República que personas del partido del Apra están nerviosas por el testimonio de su defendido e intentan callarlo.

"Se me pedía ‘callar al traidor y que con la estrella no te metas’. No podemos ceder ante los criminales”, señaló el abogado de Luis Nava. Además, confirmó que Nava fue testigo de las coimas que le entregaba Jorge Barata a Alan García Pérez cuando era presidente.

Luis Nava sobre Alan García y Jorge Barata

El exsecretario presidencial durante el segundo mandato de Alan García, Luis Nava, confesó que Jorge Barata entregó dinero al fallecido exmandatario y líder aprista “desde el 2006 hacia adelante”.

La confesión se produjo dentro del penal Castro Castro el último 25 de septiembre, y contó con la presencia de su abogado, Raúl Noblecilla, los fiscales José Domingo Pérez y Meryl Huamán Altamirano, y el representante de la Procuraduría Ad Hoc, Rodrigo Zegarra.

“Jorge Barata dice que en el Perú hizo las siguientes entregas: el 31 de diciembre de 2006 (60 000 dólares), el 06 de abril de 2007 (600 000 dólares), el 27 de septiembre de 2007 (20 000 dólares). Tengo conocimiento que esas entregas se las hizo al presidente Alan García en las loncheras o maletinas cuando lo visitaba”, detalló en confesión.