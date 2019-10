Urviola tuvo tenso intercambio de palabras con Jaime Chincha por disolución del Congreso

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Oscar Urviola sostuvo una tensa discusión sobre la disolución del Congreso en televisión con el periodista Jaime Chincha, quien le señaló que el ahora Parlamento disuelto actuó de manera inconstitucional al intentar impedirle al ex primer ministro Salvador del Solar el ingreso al Pleno, para que así no planteara una cuestión de confianza por un proyecto de ley para modificar el proceso de selección de los integrantes del TC.

En la discusión, Urviola, quien fue también presidente del Tribunal Constitucional entre el 2012 y el 2015, reconoció que fue solo “un error” el modo en que el fujimorismo intentó interferir con el propósito de Del Solar, en clara violación del artículo 129 de la Constitución, que avala que el presidente del Consejo de Ministros puede participar en el Pleno del Congreso con voz, aunque sin votos.

PUEDES VER Colectivos organizan plantón contra incorporación de primo de Olaechea en el TC

“Eso ha sido un grave error. Yo no defiendo las actitudes del Congreso. [Fue] muy malo. No es [constitucional] ni democrático. Yo no vengo a defender lo que hizo el Congreso. Yo no defiendo ni al Apra ni al fujimorismo como se ha tratado de insinuar. Yo defiendo la Constitución porque juré defenderla dos veces cuando fui diputado”, dijo el exmagistrado durante la entrevista en RPP.

Otro punto del intenso debate protagonizado por el abogado y el periodista se dio cuando tocaron el artículo 105 de la Constitución, que versa sobre la preferencia que tienen las iniciativas legislativas del Ejecutivo cuando ingresan al Parlamento con carácter de urgencia.

“Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. ¿Qué hizo el señor Pedro Olaechea? ¿No hizo caso a este artículo?”, cuestionó el periodista al exmagistrado.

En respuesta, Urviola señaló que esta preferencia “no significa alterar la agenda de una sesión convocada. [Eso dice] en el Reglamento del Congreso. Está en concordancia con la Constitución. La urgencia solo significa, si hay doscientos [proyectos], ponerlo en el primer [lugar]".

Pese a reconocer que el Congreso debió darle prioridad al proyecto del Ejecutivo, y que debió colocarlo “en el primer” lugar, el expresidente del Tribunal Constitucional indicó que el proyecto había ingresado “recién ese día”.

“No significa que lo tenía que tratar en la misma sesión”, dijo el exmagistrado.

PUEDES VER TC en pleno verá mañana si incorpora a primo de Olaechea

Chincha, en respuesta, cuestionó a Urviola que cómo podía darse que la cuestión de confianza planteada por Salvador del Solar no debía tener preferencia en el Pleno, a lo que el extitular del TC repuso que la preferencia era “para que se trate primero, sin obviar los trámites, que son obligatorios”, como el paso por una comisión dictaminadora.

“¿Se puede exonerar [el paso por comisión]? Claro que sí. La Junta de Portavoces [lo decide]", indicó Urviola. Ante esa explicación, el periodista señaló que, según Acción Popular, el acuerdo de los portavoces el pasado 30 de setiembre fue que se viera la cuestión de confianza antes de la elección de los magistrados al TC.

“¿Qué hicieron en la práctica? Le trancaron la puerta [a Salvador del Solar], lo encerraron, Gino Costa le tuvo que prestar el escaño”, señaló Jaime Chincha.

Urviola, como respuesta, solo atinó a indicar que, aún si se hubiese exonerado al proyecto del trámite de comisiones por la Junta de Portavoces, la iniciativa del Ejecutivo “tenía que pasar de todas maneras el debate en el Pleno y a su aprobación ahí".

Además, Oscar Urviola sostuvo que este trámite no se podía hacer “en un día”, y que la urgencia que plantea el Ejecutivo “no significa aprobación exprés [de la cuestión de confianza]”.