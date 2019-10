Vargas Llosa: “Mi propuesta al pueblo peruano ha sido siempre la de elegir al mal menor” [VIDEO]

El escritor peruano Mario Vargas Llosa conversó con La República en el programa Sin Guion que conduce Rosa María Palacios y recordó los momentos en los que pidió a los peruanos tomar posición por algún político en específico.

Mario Vargas Llosa explicó que él toma sus decisiones políticas a partir del mal menor, considerando que no existe una perfección absoluta, algo que uno sí podría encontrar en la literatura o en la música.

“Cuando pedí a los peruanos que votaran por Toledo, cuando el adversario era Fujimori y había que acabar con la dictadura. Toledo, en esa época, parecía una persona limpia. Jamás hubiéramos imaginado que quien dirigió la marcha de los Cuatro Suyos podía ser un ladrón. Parecía muy difícil en ese momento”, dijo Vargas Llosa a La República.

“Luego, pedí que se vote por Alan García, y voté, tapándome la nariz, pero voté. Y pedí que lo hagan porque me parecía el mal menor y su segundo Gobierno fue bastante bueno porque trataba de borrar todo lo malo que hizo en su primer Gobierno”, añadió Vargas Llosa.

Después, el escritor apoyó a Ollanta Humala porque prometió que no nacionalizaría las empresas, respetaría la libertad de prensa y las elecciones y que, si bien lo cumplió, él no sabe si llegó a cometer malos manejos o recibió coimas, por lo que espera que mediante un juicio se esclarezcan las sospechas.

Finalmente, habló sobre el momento en el que respaldó a Pedro Pablo Kuczynski cuando compitió con el fujimorismo. “Propuse a Kuczynski contra Keiko Fujimori que me parecía una prolongación de la dictadura corrompida de su padre. Seguramente me equivoqué y no era lo que nosotros esperábamos, pero a lo que voy es que mi propuesta al pueblo peruano han sido siempre elegir al mal menor”.