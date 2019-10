Vargas Llosa: “Espero que los peruanos voten ahora por un Parlamento más presentable” [VIDEO]

Mario Vargas Llosa, ganador del premio Nobel de Literatura, se refirió en el programa Sin Guion, que conduce Rosa María Palacios en RTV, a las elecciones de enero del 2020 en la que se elegirán a los nuevos congresistas, luego de la disolución del Parlamento.

“Espero que en enero, en las nueva elecciones para reemplazar al Congreso bien destituido por Vizcarra, los peruanos voten mejor y nos presenten un Parlamento más presentable que este espantoso que en buena hora ha sido clausurado”, señaló Mario Vargas Llosa a La República.

En otro momento, Mario Vargas Llosa aclaró que en la política uno no puede escoger la perfección absoluta, ya que esta no existe como en la literatura, en la música o en la poesía, por lo que debe optar por el mal menor.

“Yo creo que he hecho eso, por ejemplo, cuando pedí a los peruanos que votaran por Toledo, cuando el adversario era Fujimori y había que acabar con la dictadura. Toledo, en esa época, parecía una persona limpia. Jamás hubiéramos imaginado que quien dirigió la marcha de los Cuatro Suyos podía ser un ladrón. Parecía muy difícil en ese momento”, expresó para La República.

El escritor continuó: “Luego, pedí que se vote por Alan García, y voté, tapándome la nariz, pero voté. Y pedí que lo hagan porque me parecía el mal menor y su segundo Gobierno fue bastante bueno porque trataba de borrar todo lo malo que hizo en su primer Gobierno”.

Posteriormente, se refirió a Ollanta Humala y precisó que el expresidente prometió no nacionalizar empresas, respetar la libertad de prensa y elecciones, y cumplió con esto. “Yo no sé si llegó a cometer malos manejos, si recibió coimas, espero en un juicio eso quede perfectamente claro”, agregó.

“Luego, propuse a Kuczynski contra Keiko Fujimori que me parecía una prolongación de la dictadura corrompida de su padre. Seguramente me equivoqué y no era lo que nosotros esperábamos, pero a lo que voy es que mi propuesta al pueblo peruano han sido siempre elegir al mal menor”, acotó a La República.