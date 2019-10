Ministra Barrios anuncia que en 30 días se presentarán las metas y objetivos del Gobierno

Rocío Barrios, ministra de Producción, adelantó que en 30 días se conocerán las metas y objetivos del nuevo Gabinete Ministerial, pues considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer las acciones que tomarán.

“Como bien sabe, cada vez que hay un nuevo Consejo de Ministros se tiene que presentar en el Congreso para el voto de confianza. Por eso hemos coincidido todos en que dentro de 30 días presentaremos a la ciudadanía las metas y objetivos del Gobierno”, dijo Rocío Barrios a El Peruano.

“Vamos a exponer a la ciudadanía los ejes del Gabinete porque es la que debe fiscalizar las metas y objetivos que nos estamos trazando; así como los planes de Gobierno que ejecutaremos en los siguientes meses, para que sea ella la que ratifique su confianza en nosotros. Consideramos que todos nuestros actos deben ser transparentes y conocidos por la ciudadanía”, añadió.

En otro momento, la ministra Barrios fue consultada acerca de las críticas que ha recibido María Antonieta Alva por tener 34 años, a lo que la titular de Producción respondió que la juventud no hace a alguien menos profesional.

“Conocemos la trayectoria de la ministra de Economía, tiene la experiencia suficiente en el sector público y los cartones necesarios para ejercer el cargo, no olvidemos que ha venido ejerciendo muy acertadamente la Dirección General de Presupuesto Público de todo el Estado, que no es poca cosa. Ese tipo de aseveraciones no ayudan en absoluto. No dudamos que seguirá conduciendo acertadamente la economía del país”, destacó Barrios.

Asimismo, enfatizó en que los planes de este nuevo Gabinete es trabajar por un país desarrollado, justo, con oportunidades, equitativo e inclusivo y que los objetivos son la lucha frontal contra la corrupción, descentralización, fortalecimiento institucional y el logro de un crecimiento sostenible.