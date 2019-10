Milagros Salazar sobre chats: No les doy crédito si no los ha visto un notario

La exparlamentaria Milagros Salazar desestimó las conversaciones que se habrían realizado en el chat “Comisión Permanente”, integrado por fujimoristas que pertenecen a dicho órgano tras la disolución del Legislativo.

Cuarto Poder reveló que exlegisladores de Fuerza Popular como Héctor Becerril y Ángel Neyra piden en el chat a sus demás colegas que “aseguren que su personal y familiares vayan a la movilización” en contra de Martín Vizcarra.

Al respecto, Milagros Salazar buscó sostener que la veracidad de esos diálogos debe ser revisada por un notario.

“Yo no doy crédito a ningún chat que no esté avalado por un notario; segundo, cualquier persona puede asistir a cualquier marcha; nosotros como Comisión Permanente, no hemos citado a nadie, a los familiares, a los amigos, ni a los trabajadores, eso es totalmente falso”, manifestó para Canal N.

“Yo no doy crédito a una captura de pantalla que puede ser verdad o no puede ser verdad […] (Pero) el grupo Comisión Permanente sí existe”, adicionó.

Por otro lado, a diferencia de Pedro Olaechea que se rectificó y señaló que el cierre del Congreso no es un golpe de Estado, Milagros Salazar afirmó que sí lo es.

“Yo estoy en la posición de que esto es un golpe de Estado y que simplemente utilizando las fuerzas armadas y policiales –que no dejan entrar a los congresistas- es que no podemos sesionar, mis colegas quieren venir. […] (Pero) tampoco vamos a exponer a nuestros colegas a que sean maltratados y humillados”, aseveró.

“Lo que quieren es deslegitimar una marcha que es natural de cualquier ciudadano y que pueden participar los partidos políticos”, agregó.

También comentó que Fuerza Popular debe evaluar si postulará a las elecciones parlamentarias de 2020.

“El partido tendrá que analizar esos aspectos y tomar esa decisión […] Yo no puedo opinar porque en Fuerza Popular no tomo las decisiones […] Lo que sí puedo garantizar es que FP siempre debe participar en todo acto electoral en defensa de un estado de derecho y economía de libre mercado”, declaró Milagros Salazar.