Mesías Guevara: Exbancada de Acción Popular y Barnechea actuaron de espaldas al partido

Mesías Guevara, presidente de Acción Popular (AP), resaltó que la exbancada y el excandidato presidencial Alfredo Barnechea “actuaron de espaldas” al partido político al oponerse a las propuestas del presidente Martín Vizcarra para las nuevas elecciones congresales programadas para el 26 de enero del 2020.

Guevara subrayó que la agrupación política “jamás fue cómplice silencioso” de las acciones de los militantes del partido. Enfatizó que AP respalda la democracia por lo que están de acuerdo con la decisión del mandatario para convocar a elecciones libres y transparentes.

“Acción Popular es más que una exbancada parlamentaria y un excandidato presidencial, los mismos que actuaron de espaldas al partido. Jamás fuimos sus cómplices silenciosos. La mayoría acciopopulista respaldamos la democracia y gobernabilidad, invocamos elecciones libres y transparentes”, escribió en su cuenta de Twitter.

El último jueves, Alfredo Barnechea se pronunció a través de un video, difundido por redes sociales, en el que rechazó la decisión del efe de Estado, de disolver el Congreso.

“El señor Vizcarra como Alberto Fujimori en 1992, ha decidido disolver el Congreso. Como a tantos peruanos eso no nos gusta, no me gusta, pero fue elegido hace más de tres años (…) Por lo tanto, su decisión es ilegal e inconstitucional”, dijo Barnechea en Facebook.

Por su parte, la exbancada de Acción Popular se opuso a la cuestión de confianza del Poder Ejecutivo por el proyecto de ley que buscaba modificar el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Preparan elección de candidatos

Por otro lado, Mesías Guevara comentó a La República que el Comité Electoral Nacional del partido político que lidera, junto a las personas encargadas, ya están trabajando sobre la elección de sus nuevos candidatos al Congreso.

“Ya me puse en contacto con la presidenta del Comité Electoral, también con el registrador y el personero legal del partido, todos debidamente acreditados en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Simplemente nos queda fijar nuestras normas internas en función del cronograma de las autoridades electorales y definir quiénes van a ser nuestros candidatos al Congreso”, informó.

El Comité Político de AP sesionará este lunes y convocará de manera urgente a un plenario. Mencionó que la agrupación apostará por candidatos jóvenes para que se pueda lograr un cambio a nivel político y de reformas del Estado.