Arequipa: Elección del nuevo Congreso será un banco de pruebas

Wilder Pari

Los ciudadanos volverán a las ánforas en enero para elegir un nuevo Congreso, cuyos elegidos solo permanecerán en el poder un año y medio. Arequipa tiene seis escaños para sus representantes. En redes sociales, comenzaron a mencionarse algunos nombres.

Uno de los voceados es el exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, aunque este no tiene ansias de probar suerte. “En este momento, no tengo ningún interés en postular, sufrí tantas decepciones en la política que no me llama”, dijo. Zegarra fracasó en su intento de llegar a la gobernatura. Actualmente, es investigado por delitos de corrupción; el más grave, tráfico de terrenos en el caso Los Malditos de Chumbivilcas.

La exgobernadora regional, Yamila Osorio, tampoco tiene interés en esta elección. Sus allegados indicaron que por ahora está enfocada en temas académicos.

Otros excandidatos ya dieron un paso al costado. El exalcalde Justo Mayta dice que prefiere un rol ejecutivo, como alcalde o gobernador, mientras que Marco Falconí expresó que tiene compromisos académicos.

Otros aún lo piensan. Fredy Lozano ve complicado candidatear, pero no lo descarta. Asimismo, Víctor Hugo Rivera —quien no ganó la alcaldía provincial por 207 votos— estudia con agrado la posibilidad.

El excoordinador de Peruanos por el Kambio (PPK) y actual prefecto de Arequipa, Enrique Mantegazza, opina que muchos políticos no consideran "rentable" postular para un corto periodo, pues el salario percibido no les permitirá recuperar su inversión de campaña.

Los sociólogos José Luis Ramos Salinas y Alipio Montes Urday consideran que los habituales candidatos se reservarán para postular el 2021. Sin embargo, la batuta podrían tomarla los nuevos rostros con trabajo partidario e ideología definida. “Más que un problema es una oportunidad”, opina José Luis Ramos Salinas.

¿Los jóvenes a la obra?

La mayoría de partidos políticos tradicionales aún no definieron si participarán en estas elecciones. Consideran que el cierre del Congreso es un golpe de Estado. Para el sociólogo Alipio Montes, se entiende esta etapa de duelo, pero se irán animando.

Según el Partido Popular Cristiano (PPC), la decisión dependerá de una reunión nacional a llevarse el 26 de octubre. Sin embargo, las bases de Arequipa ya acordaron una propuesta: que la plancha congresal sea íntegramente de jóvenes.

El veterano secretario del PPC, Fernando Bustamante, considera que el Congreso de corta duración sería un buen campo de prueba para los nuevos elementos. "Veremos si los jóvenes pueden hacer mejor las cosas que los viejos, porque creo que nuestra generación está totalmente corrompida”, opinó.

El PPC ya tuvo alguna experiencia con cuadros juveniles. En la última elección para la provincia de Arequipa, postularon a Karla Dueñas (32), voceada ahora al nuevo Parlamento. A pesar del corto periodo que tendría para legislar, sostiene que, en tiempos de crisis, debe sobresalir la vocación de servicio.

En Nuevo Perú, también se prevé una participación de nuevos cuadros, por lo menos en la mitad de candidatos. Su coordinador regional, Diego Lazo (32), indicó que aceptaría postular. La plancha electoral se decidirá en elecciones internas. Sin embargo, antes, Nuevo Perú debe llegar a un acuerdo con algún partido político de izquierda con inscripción. Hay conversaciones con partidos como Juntos por el Perú y Perú Libertario.

El Apra aún mantiene la postura de que la disolución del Congreso fue un golpe de Estado. Sin embargo, el 27 de octubre, decidirán si van a los comicios parlamentarios. Su secretario regional, Jorge Chirinos, dijo que pueden dar una cuota a jóvenes en la lista congresal.

Acción Popular adelantó que participará en las elecciones de enero, aunque propone que los comicios sean generales, también para elegir nuevo presidente. Su secretario regional, Mauricio Chang, dijo que podrían promocionar a nuevos cuadros, pero la plancha se decidirá con elecciones internas.v

Retos del próximo Congreso

Aunque el próximo Congreso será de corta duración, José Luis Ramos señala que tendrá retos importantes, como culminar la reforma judicial y política, además de la lucha contra la corrupción.

Alipio Montes considera que las elecciones legislativas serán una oportunidad, para que los partidos políticos se reactiven, pues quedaron muy deteriorados, sobre todo los que tuvieron militantes en los escándalos de corrupción como Lava Jato.

Para postular al Parlamento, se requiere ser peruano de nacimiento, tener 25 años de edad cumplidos y gozar del derecho de sufragio.