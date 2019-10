El Congreso disuelto votó por la “suspensión” del presidente Vizcarra

Por: Wilber Huacasi

La falta de votos para aprobar una eventual vacancia del presidente Martín Vizcarra obligó anoche a los grupos de Fuerza Popular y sus satélites a votar solamente por una moción de suspensión por un año del mandatario. Lo hicieron en un contexto en el que ya el Congreso estaba oficialmente disuelto.

La moción fue aprobada con 86 votos, durante una sesión trasmitida por el canal del Parlamento, pero sin la presencia abierta de la prensa, debido a que, tras la disolución anunciada por Vizcarra, hubo impedimento para el acceso y el libre desplazamiento.

Previamente, Fuerza Popular y sus grupos políticos satélites del Apra, Alianza Para el Progreso, Contigo, Cambio 21, Acción republicana y algunos de Acción Popular intentaron optar por la vacancia, pero no llegaron a los 87 votos.

En esta etapa, tampoco cumplieron con el Reglamento del Congreso que establece que “la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción”.

Otro extremo del Reglamento que incumplieron es el artículo 89-A, que establece que la votación no podía realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido. Todo fue en una sola tarde. Aun así, no concretaron la vacancia ‘express’, al no lograr los 87 votos.

Ante este escenario adverso, los miembros del Congreso disuelto aprobaron la suspensión de Vizcarra, aplicando el inciso 1 del artículo 114 de la Constitución, que regula la suspensión por “incapacidad temporal”.

La abogada Rosa María Palacios explicó que este artículo se aplica solo para una situación en que, por ejemplo, el presidente ingresaba a una sala de operaciones, en virtud a una situación de emergencia.

Con todo, Fuerza Popular y sus satélites continuaron con su propósito y el siguiente paso fue convocar a Mercedes Aráoz para tomarle el juramento en el supuesto cargo de la presidencia de la República, frente a Pedro Olaechea.

De hecho, en exteriores del Congreso, cientos de ciudadanos seguían por las redes sociales estos incidentes y expresaban su rechazo a este último intento del fujimorismo de mantenerse en el poder.