Arequipa: Alcalde de Mariano Melgar es acusado de agredir a esposa

Abad Ventura

Arequipa. Pese a las constantes campañas contra la violencia a la mujer, las agresiones persisten y al más alto nivel. El alcalde de Mariano Melgar, Percy Luis Cornejo Barragán, fue involucrado en una denuncia escandalosa, la de agredir a su esposa Edith Cuentas. La acusación se hizo en la comisaría de Jerusalén del mismo distrito.

Según el parte policial, la agresión se produjo a la una de madrugada de ayer, luego que la autoridad habría llegado ebrio.

"Llegó a la medianoche y yo le reclamé su tardanza y su infidelidad. El aceptó su infidelidad y luego me metió la mano y ahorcó. También me amenazó de muerte", contó entre lágrimas la víctima luego de abandonar el puesto policial.

"Pido a la ministra de la Mujer que me ayude. No sé dónde ir ahora. Temo por mi vida. Soporté todo este tiempo por mi hija pero ya no más", acotó y luego se retiró indicando que en las siguientes horas brindará una conferencia de prensa.

Horas antes, la madre de la presunta víctima aseguró que no era la primera vez que el alcalde agredía a su hija. Había señalado incluso que la pequeña hija de la pareja era testigo de la violencia doméstica y eso la estaba traumando. También señaló que su hija estaba cansada y que ya no iban a permitir más estas conductas.

Agresión fue mutua

Aunque las autoridades prefieren mantener en reserva la denuncia, de manera extraoficial se sabe que la agresión habría sido mutua.

En un acta de la Policía, se constató que la denunciante fue hallada en el patio del inmueble con moretones en ambos brazos y hasta en el cuello. Ella señaló que fue golpeada y arrastrada, mientras que al alcalde lo encontraron encerrado en una habitación. Él aseguró que fue agredido con un palo de escoba y patadas.

Cornejo señaló “que la investigación está en curso y es la primera vez en sus 48 años que lo denuncian por violencia familiar. Yo estoy tranquilo y niego categóricamente las amenazas de muerte”, dijo al quedar en libertad.

“Autoridades deberían ser el ejemplo”

La congresista Ana María Choquehuanca lamentó que nuevamente un funcionario público esté inmerso en este tipo de denuncias. “Ellos son los que deben dar el ejemplo en sus comunas, para que estas situaciones de violencia no ocurran”, señaló la parlamentaria. A inicios de mes, el asesor del Gobierno Regional de Arequipa, Hugo Mendoza, también fue denunciado por agredir a su pareja.