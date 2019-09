“Vizcarra propone, pero el Congreso dispone”, dijo Heresi sobre adelanto de elecciones

El segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, argumentó que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, puede proponer iniciativas legales, pero al final quien decide es el propio Legislativo.

El congresista de la bancada Contigo se refirió al predictamen de la Comisión de Constitución, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, que recomienda archivar el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones al 2020.

“En este caso, es como [la frase] ‘el hombre propone, pero Dios dispone’. En este caso, el presidente propone, pero en materia constitucional el Congreso es el que dispone. Si el presidente tiene un deseo de adelanto de elecciones, hay mecanismos que la propia Constitución señalan", argumentó.

En otro momento, destacó la importancia de la Comisión de Venecia en Constitución pese a las críticas por la exposición de la vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, quien utilizó ‘memes’ para reforzar su hipótesis de comparar a Martín Vizcarra con Chávez.

“Alguno de los miembros me señaló primero, que vio que, a pesar que las discrepancias eran muy encontradas, había un nivel que no llegaba a insultos o agresividad que había visto en otros escenarios y otros parlamentos en otras partes del mundo. Tan mal no hemos quedado”, sostuvo.

Por otro lado, Salvador Heresi cuestionó que el presidente Martín Vizcarra se refiriera al tema del adelanto de elecciones durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolló en Nueva York, Estados Unidos.

“El presidente ayer en Nueva York ha hecho un tremendo papelón porque el evento al que fue invitado fue para hablar del ambiente, del calentamiento global”, mencionó.