Incautan casas a PPK por el caso de Odebrecht

Por presuntamente haber adquirido dos inmuebles valorizados en un millón de dólares con fondos que le pagó la constructora brasileña Odebrecht, el fiscal José Domingo Pérez dispuso la incautación de las propiedades del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Se trata de una residencia ubicada en la calle Choquehuanca 967, al costado donde el exjefe de Estado cumple arresto domiciliario. El segundo inmueble se encuentra en Cieneguilla.

Según la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, que aprobó la solicitud de incautación de las casas, Kuczynski, siendo ministro del Estado, no solo interpuso sus oficios para favorecer a Odebrecht sino también asesoró a la compañía por intermedio de su empresa Westfield Capital, para que consiguiera la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica del Sur y del Trasvase de Olmos, durante el régimen de Alejandro Toledo (2001-2006).

“Kuczynski ha tenido intervención directa para materializar el acuerdo corruptor sostenido entre Jorge Barata y Alejandro Toledo” para lograr las mencionadas millonarias obras públicas.

En esa época, Odebrecht y sus asociados, como Graña y Montero, se encontraban prohibidas de contratar con el Estado porque tenía juicios pendientes con este, por lo que la Contraloría General de la República advirtió por escrito a Kuczynski. Pero el exministro de Toledo “decidió que la observación de la Contraloría es inocua (no tenía efecto vinculante), justificándose en el informe del abogado Juan Monroy Gálvez, el que fue intencionalmente confeccionado para descalificar la observación del órgano de control gubernamental”, según la resolución judicial.

Puerta giratoria

Kuczynski sabía perfectamente que estaba impedido de ofrecer asesoría a una empresa proveedora del Estado al mismo tiempo que ejercía como ministro, por lo que recurrió a su empresa Westfield para ofrecer sus servicios a Odebrecht.

“Mientras Kuczynski ocupaba los cargos de ministro de Economía, presidente de Proinversión -que adjudicó las obras- y de primer ministro, su empresa Westfield Capital era beneficiada por Odebrecht por consultorías financieras en las concesiones en las que participaba”, precisa en su mandato el juez Jorge Chávez Tamariz.

A continuación Kuczynski consumó lo que la fiscalía considera una clásica triangulación de lavado de activos. Una vez que recibió US$ 695 mil por sus asesorías a Odebrecht en la cuenta de su empresa Westfield Capital, transfirió la suma a la compañía “offshore” Dorado Asset Management, ubicada en Islas Vírgenes Británicas, y que también es de su propiedad. Con ese dinero, Dorado le compró a Kuczynski el inmueble de la calle Choquehuanca 967, en San Isidro. En otras palabras, él mismo se adquirió la casa. Seguidamente, el expresidente transfirió los fondos de Dorado a Westfield Capital. Cuando el fiscal Pérez llegó a este inmueble, encontró que Kuczynski lo alquilaba a la compañía empresa china Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research.

La finalidad de la incautación de los dos inmuebles es para asegurar “el resguardo y aseguramiento de los bienes a incautar, que podría ser objeto de decomiso por constituir efecto (producto) del delito”, se indica en la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz.

Vivienda recién había sido alquilada

- Pedro Pablo Kuczynski vive en la calle Choquehuanca 985, aledaña a la vivienda incautada, pero la primera no será afectada por la medida judicial, precisó el fiscal José Domingo Pérez.

- “Este inmueble de la calle Choquehuanca es distinto. Si bien es colindante, es distinto como una unidad inmobiliaria independiente”, dijo la autoridad que llegó hasta la vivienda para verificar la incautación.

- El fiscal Pérez explicó que el inmueble de San Isidro fue arrendado por Dorado Asset Management a la empresa china Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research por US$ 7.300 mensuales. El contrato fue suscrito el 2 de setiembre por un plazo de dos años.

El ‘Dorado’ de PPK

La resolución del juez Jorge Chávez donde se indica que Kuczynski usó una “offshore” para triangular los pagos de Odebrecht.