Arequipa: Contraloría alerta sobre gastos excesivos en viáticos de alimentación de Candia

Robert Orihuela

El alcalde provincial Omar Candia sustentó en sus viajes los gastos por alimentación como si el consumo correspondería a más de dos personas.

Por ejemplo, en el comprobante de pago del 18 de enero de un viaje a Lima, se advierte que la autoridad edil comió dos lomos a la parrilla, un combo entrada y un jugo de maracuyá. El total del consumo ascendió a 145 soles. De igual forma, al día siguiente, por la cantidad de 179 soles, figura en su consumo tres platos de fondo. Esta vez se eligió lomo saltado.

Para la Contraloría, que efectuó estos hallazgos, este gasto podría afectar la transparencia en el uso de los recursos asignados para cumplir comisiones de servicio.

El informe analiza los comprobantes de pago entregados por el edil luego de viajes realizados en enero, febrero y marzo de este año. En todos se observa que el alcalde consume dos platos de fondo.

Lo mismo pasa en febrero y marzo. En todas las declaraciones, la Contraloría observa que el alcalde come doble o más de los platos de fondo.

Pero eso no es todo. En un caso, el 7 de febrero, la Contraloría advierte que el alcalde declara una factura por una lata de “Hot Mocha”, cacao en polvo de 300 gramos de la empresa Cacao de origen SAC, por un monto de 38 soles. La Contraloría señala que ese consumo no debió ser considerado debido a que se trata de un objeto de uso en repostería que no califica como alimentación.

Rendición extemporánea

Además de esto, la Contraloría señala que existen viajes que Candia dice haber realizado pero que no tienen la debida rendición de cuentas. Por ejemplo, del 28 de febrero al 2 de marzo Candia debió reunirse con comisionados de China en Lima, pero no existe documentación sustentatoria de los S/ 2 171 que pide para este viaje. Lo mismo pasa con otro viaje entre el 12 y 14 de febrero, para el que pide S/ 2 106.

En este caso, la Contraloría encuentra el mismo error en los viajes de otros funcionarios: Daniel Gómez Benavente, gerente municipal, y Guadalupe Vásquez Meza, subgerenta de Turismo y Relaciones Exteriores.

En otra parte, el informe señala que dos funcionarios, Gómez Benavente y María Antonieta Torres Espejo, asesora de Candia, rindieron cuentas fuera del tiempo establecido de 10 días hábiles luego de realizada la comisión.

La asesora Torres Espejo intentó justificar al alcalde. “Puede ser que yo coma dos platos, ¿o no? Tuvo hambre, pues, y comió dos veces, ¿cuál es el problema?”, indicó la funcionaria de confianza de Candia.v

“Se puede comer lo que quiera”

La asesora manifestó que en ninguna parte la norma señala que no se puede comer lo que quiera, lo importante es rendir cuentas. Aunque la ley de presupuesto del 2019 señala en su primera disposición complementaria que los gastos públicos deben hacerse con “austeridad, disciplina y calidad en el gasto”.

“La escala de viáticos la establece el MEF, y nos dice que son de S/ 320 al día. Pero no podemos hacer juicios de valor de lo que cobra un restaurante”, manifestó.

Sobre la factura donde se precisa que Candia comió con otra persona la norma no lo prohíbe.

Respeto a la lata de “Hot Mocha”, indicó que se trata de una lata de café que sirve para ser tomada en el día en un tomatodo. “Me sale más cómodo. ¿Te parece razonable que digan que es para uso de repostería?