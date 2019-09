Nelson Shack: “Para la Contraloría el tema de Chinchero se cerró”

En la sesión de este lunes 11 de la Comisión de Fiscalización del Congreso, fue convocado el contralor de la República, Nelson Shack, a fin de brindar un informe oral sobre el caso Chinchero.

Otros temas que la comisión le iba a consultar a Nelson Shack fueron las acciones de control tomadas por la Controlaría tras las irregularidades en los megaproyectos Olmos y Gasoducto Sur Peruano y el caso “Club de la Construcción".

Sobre el caso Chinchero, el contralor precisó que no se efectuará una nueva auditoría debido a que las sanciones administrativas no procederían por un fallo del TC.

“Para la Contraloría el tema de Chinchero se cerró. Yo no voy a disponer hacer una nueva auditoría porque los informes con recomendación de sanción administrativa han quedado sin efecto por el fallo del Tribunal Constitucional”, manifestó. Añadió que el caso se encuentra en la Fiscalía.

Como se recuerda, se viene investigando una serie de presuntas irregularidades dentro la concesión del proyecto de construcción, financiamiento y mantenimiento del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, al consorcio Kuntur Wasi S.A..

Vale recordar que en 2016, Martín Vizcarra era titular de Transportes y Comunicaciones, y vienen investigando si incurrió en colusión con el consorcio.

"Si quieren revisar, que [se] revise. No tenemos ningún problema. Es más, nosotros decimos que todo el mundo debe allanarse a las investigaciones. Pero que quede claro que no hay ningún sustento. Si lo investigan una segunda vez, una tercera vez o diez veces, van a llegar –tengo la plena seguridad– a la misma conclusión, que no hay mérito para abrir una investigación”, manifestó al respecto Martín Vizcarra.