Cáceres Llica y Walter Aduviri: líderes con poder o personajes

Wilder Pari

El gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica y el gobernador de Puno Walter Aduviri, hoy preso, son reconocidos como líderes regionales con poder pero desestabilizadores, según la encuesta de Semana Económica.

RTV Sur organizó un debate con los analistas políticos José Luis Vargas y Carlos Timaná. Ambos entrevistados coinciden en que Cáceres y Aduviri no son líderes, encajan en el perfil de "personajes con notoriedad". Vargas es el más ácido, para él los resultados del sondeo se asemejan a un fake news, sobre todo en el caso de Cáceres, un político sin base personal y partidaria encumbrado como figura nacional gracias al aprovechamiento que hizo del conflicto Tía María.

Para Timaná, Cáceres se volvió una suerte de abanderado de causas populares. Es el líder del no: no a la mina, no al Perumin, no hablo con los periodistas, etc.

José Luis Vargas señaló que el liderazgo debe guiar hacia un objetivo, sin embargo, ello no está claro en la gestión de Cáceres Llica.

Ambos analistas coinciden en que Tía María colocó a Cáceres bajo el foco de la atención pública. Antes del estallido del conflicto social, el gobernador mistiano tenía muchas dificultades para armar una gestión coherente. Para Vargas, Cáceres refleja la debilidad del sistema político del país. Es una suerte de líder de la nada sin partido, ideología ni bases.

Aimara bajo la lupa

Walter Aduviri fue electo gobernador de Puno con una votación abrumadora. Ahora purga prisión por los actos vandálicos ocurridos en el Aimarazo, una revuelta social organizada por Aduviri en 2011 para exigir la cancelación de las concesiones mineras. La semana pasada, miles de aimaras se movilizaron para pedir su libertad. Para Timaná, el caso del aún gobernador puneño es singular. Su liderazgo surge ante la baja institucionalidad en Puno. Afirma que para un grueso sector de ciudadanos puneños, todo lo que provenga del Estado es malo. Aduviri intentó atender esa demanda sin importar que sólo lo haga con discurso.

Timaná y Vargas consideran que no sería raro que la presión popular quiebre la decisión judicial contra el aún gobernador, lo que atentaría contra el Estado de Derecho.

¿Hay criminalización de la protesta en la sentencia a Aduviri? Timaná tiende un manto de duda sobre las decisiones judiciales, muchas de ellas politizadas. Sin embargo, también admite que en las protestas sociales se quiebra el Estado de Derecho. A veces predomina una acción violenta y arbitraria de los manifestantes que no respeta el derecho de los demás.

Timaná concluyó que ambos políticos son desestabilizadores, lo que debe llevar a una reflexión de los electores de por qué les confiaron las decisiones públicas.v

Un Estado corrupto y mafioso

José Luis Vargas indicó que no podía compararse el Andahuaylazo (2002) liderado por Antauro Humala con el Aimarazo (2011), pues el primero tenía un objetivo político, mientras que en el segundo fue impulsado por mafias delictivas.

El sociólogo añadió que la ausencia del Estado permite la proliferación del narcotráfico, contrabando y minería informal. "Sin embargo, el Estado peruano también está atravesado por esas actividades ilegales: el narcotráfico y la corrupción (...) aún tenemos una imagen idílica del Estado", expresó.

Vargas y Timaná coincidieron en buscar un nuevo discurso de desarrollo, que unifique a la sociedad arequipeña, hoy dividida a raíz del conflicto minero por Tía María.