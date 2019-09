Richard Arce acusa a Milagros Salazar ante Comisión de Ética

La portavoz de Fuerza Popular, Milagros Salazar, ha sido denunciada ante la Comisión de Ética del Congreso por el legislador de Nuevo Perú Richard Arce, quien asegura sentirse injuriado y difamado por las declaraciones de la fujimorista.

Milagros Salazar, a través de su cuenta de Twitter, acusó la semana pasada a Richard Arce de nepotismo asegurando que su esposa ganaba 33 mil soles en Osiptel, institución estatal que se ha pronunciado negando tal hecho.

Arce le envió una carta notarial en el que le pidió que se rectifique. Sin embargo, la fujimorista insistió en el tema y dijo que Osiptel confirmaba que le paga a la esposa del congresista Richard Arce por el alquiler de un inmueble.

Milagros Salazar

Arce denuncia a Salazar

Por lo que, el congresista Richard Arce presentó una denuncia en contra de Milagros Salazar. El documento lo entregó el lunes 2 de setiembre a la mesa de partes de la Comisión de Ética del Parlamento.

Arce en declaración con La República sostuvo que las declaraciones de Salazar corresponde a una falta ética, porque ofendió a su honra y reputación, como también a la de su familia.

Agregó que siempre esta el espacio para pedir unas disculpas, pero que Salazar no muestra alguna actitud de enmienda, sino que continúan con el ataque, para él, infundado.

“Me parece un ataque bajo y burdo meterse con la familia, y sin argumentos. (...) Me siento injuriado y difamado. No voy a retirar la denuncia, además no hay ninguna actitud de enmienda al contrario ellos han seguido mintiendo”, indicó.

Rememoró las denuncias de nepotismo contra los integrantes de Fuerza Popular. Milagros Salazar también fue acusada del mismo hecho, luego que se revelara que su sobrino fue contratado en el Congreso por un colega de su bancada y cuyo caso fue archivado.