Condenado por contrabando asegura que dio $13 mil de sobornos a Hinostroza y Peirano

El exjuez supremo César Hinostroza se encuentra involucrado en un nuevo caso de sobornos. El empresario Miguel Oyola López, sentenciado por contrabando, afirma que pagó sobornos al exmagistrado como también al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Daniel Peirano.

Oyola López fue condenado a siete años por haber importado tres vehículos de Japón sin pagar impuestos. La Fiscalía lo considera como una pieza clave del caso Los cuellos blancos del puerto.

En unas cartas, cuya información fue difundida por El Comercio, el empresario señala que en el 2010 pagó sobornos a los jueces en mención a cambio de agilizaran los trámites legales para liberar 947 autos usados de su empresa MGM Trading.

Los vehículos le pertenecían a César Cataño, investigado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Además, la ley prohíbe la importación de vehículos con más de cinco años de antigüedad.

Sobornos a Pierano e Hinostroza

David Arcondo, socio de Oyola, presentó en agosto del 2009 una medida cautelar en el Segundo Juzgado Civil del Callao (SJCC) para recuperar la flota de automóviles que estaba inmovilizada por orden judicial.

Oyola sostiene que conoció a Daniel Peirano, en ese entonces presidente de la corte del Callao y quien estaba a cargo de su caso, y le ofreció un pago de $10 000 para que lo favorezca. Precisa que se le entregó una camioneta Honda de color verde plata como también el dinero pactado, el que fue dado en su despacho de presidencia de la corte.

César Hinostroza, quien en el 2010 reemplazó a Peirano como presidente de la corte del Callao, lo contactó y le indicó que iba a apoyar al juez que llevaba el caso, del que ya estaba enterado.

El ahora sindicado cabecilla de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto, le explicó que “necesitaba pagar la universidad de su hija”. Por lo que Oyola le ofreció $3 000 y se los entregó.

“Hinostroza me llama [cuando era presidente de la corte] […]. Nos reunimos en el restaurante de la corte [del Callao]. Estuvo enterado del proceso y me dice: ‘Yo me encargo de reforzar al juez’. Yo le pregunto: ‘¿Seguro?’. Y me lo aseguró: ‘Ya, tú me das tu cariño’, porque él solo iba a hablar muy aparte sin entrometerse. Ese proceso lo llevaba Daniel Peirano. Hinostroza me dice que tiene que pagar la universidad de su hija. Es así que le ofrecí US$3 mil para que reforzara al juez. Lo hizo y le pagué”, detalló Oyola para El Comercio.

En menos de cuatro meses, el 11 de diciembre, la jueza Dora Carhuamaca, titular de la sala encargada, emitió dos resoluciones que permitieron el ingreso de toda la flota vehicular. En enero de 2010, la magistrada emite dos fallos más a favor de Arcondo, socio de Oyola.

Logrado esto, Arcondo transfiere la propiedad del vehículo a Jesús Gutiérrez, taxista de la familia del suspendido juez Daniel Peirano. El movimiento de la camioneta Honda CR-V de color verde se realizó el 4 de marzo del 2010 por $8 000.

Según Oyola, Daniel Peirano indicó que él se encargaba de buscar la persona para la transferencia. Luego de que se liberara la flota, el ahora condenado indica que entabló una relación amical con el suspendido juez.

El empresario recluido en el penal Sarita Colonia del Callao sostuvo además, que teme represalias contra su vida por esta denuncia: “Mi vida corre peligro. Ya han intentado matarme dándome veneno y las autoridades del INPE no hicieron nada”, comentó.

Las declaraciones de Oyola ha sido recogidas por el fiscal supremo provisional Jesús Fernández, luego de abrir una investigación a Peirano y a otros por las resoluciones emitidas por la magistrada Dora Carhuamaca.

Rechazan acusaciones

Por su parte, Daniel Peirano negó las declaraciones de Oyola y manifestó que sí posee una camioneta con las características descritas por el condenado, pero que esta la compró con sus ahorros; sin embargo, este tipo de vehículo no se muestra a su nombre en los Registros Públicos.

El juez suspendido confirmó que sí conoce a Jesús Gutiérrez, porque es el taxista de su madre. Por su parte, César Cataño negó conocer a las personas involucradas en el caso y menos de haber necesitado una medida judicial.

Daniel Adriano Peirano Sánchez fue suspendido de manera preventiva por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) por ser uno de los protagonistas de los audios que revelaron el sistema de corrupción en el ente de justicia.

Cuando se ordenó la medida cautelar ocupaba el cargo de juez superior de la 4ª Sala Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia del Callao.

El magistrado habría concertado indebidamente estrategias con el también investigado Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte del Callao, para ser beneficiado en la elección de presidente para el período 2019-2020 del citado distrito judicial. El caso está siendo investigadp por la OCMA.