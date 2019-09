Puno: Congresista Alberto Quintanilla se solidariza con Aduviri

El congresista Alberto Quintanilla se pronunció sobre la condena de seis años contra el gobernador de Puno, Walter Aduviri. Precisó que, luego de estudiar el caso, concluyó que la autoridad regional presa en Yanamayo es víctima de la criminalización de la protesta.

El parlamentario expresó su solidaridad. Alertó que es un mal precedente para la movilización social en Puno y las otras regiones del país.

“Bajo esa lógica, van a terminar de sentenciar a todos los dirigentes. En el fondo, lo que existe es una sentencia solo por ser dirigente. Eso se llama advertir de lo que le sucederá a alguien si lidera una movilización reivindicativa”, dijo.

En otro momento, el congresista de la bancada Nuevo Perú señaló que él no justifica la destrucción de la propiedad pública ni privada, pero no puede quedarse callado ante lo que considera una injusticia. Indicó que, si bien en la sentencia a Aduviri se le considera “coautor no ejecutivo” de los desmanes ocurridos en Puno en el 2011, no se ha probado que haya participado.