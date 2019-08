Interpelación a Zeballos: el caso Goro y las 12 preguntas que responderá

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, se presentará este lunes 2 ante el Pleno del Congreso por la interpelación que el Parlamento aprobó en su contra por el arresto domiciliario y posterior fuga del sicario Rubén Moreno Olivo –alias ‘Goro’–.

La moción de interpelación contra el titular de Justicia se presentó el 22 de julio y fue aprobada por el Pleno el 15 de agosto.

PUEDES VER Yeni Vilcatoma congeló denuncia contra Alarcón en Fiscalización

El caso Goro

La polémica se genera por la salida de la prisión del sicario, a raíz de una condena que no fue registrada debidamente en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y un arresto domiciliario que el Poder Judicial le otorgó a Moreno Olivo.

‘Goro’ fue sentenciado a 25 años por el primer atentado en contra de Ezequiel Nolasco, exconsejero regional de Áncash. El Poder Judicial solicitó que se inscriban los antecedentes penales de Rubén Moreno Olivo, aunque esto fue observado por el INPE en distintas ocasiones.

La demora en el trámite benefició a Moreno Olivo, cuya prisión preventiva por 18 meses por el asesinato de Hilda Saldarriaga –testigo en el caso del asesinato de Nolasco– había cumplido. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó el 7 de junio su arresto domiciliario “siempre y cuando no tenga proceso pendiente con mandato de detención o sentencia de pena privativa”.

El 13 de junio se dispuso su salida del penal Ancón I –conocido como Piedras Gordas–, llevado al jirón Azángaro, donde se ubicaba la vivienda que registró para cumplir el arresto domiciliario. El miércoles 19 escapó del lugar. Frente a ello, el Ministerio de Justicia cesó al Consejo Nacional Penitenciario, incluyendo la salida del entonces director del INPE, Carlos Romero Rivera.

La noche del 13 de julio, tras un mes fuera de la cárcel, la Policía Nacional capturó a ‘Goro’. Estaba en una vivienda en Los Olivos, luego que la mujer con nombre clave ‘Juana’ brindó información sobre el sicario. A la salida del lugar, Rubén Moreno Olivo señaló que “la señora (Yeni) Vilcatoma me ha mandado los abogados. Yo mismo me he sorprendido. (Ella) ha tramitado mi libertad. Ya en las investigaciones se va a saber”.

Tras ello, el domingo 14, la fujimorista Yeni Vilcatoma señaló que presentaría una interpelación contra Vicente Zeballos y contra el ministro del Interior, Carlos Morán. Para el lunes 22 se presentó la moción contra el titular de Justicia, siendo respaldad en el Pleno.

Las preguntas que responderá Vicente Zeballos

Se tratan de 12 preguntas acompañadas con la moción de interpelación que refieren al nombramiento de Carlos Romero como director del INPE; la posible relación con los funcionarios de la Oficina Regional Lima, del penal Ancón I; el cuestionamiento de su accionar con la oficina penitenciaria de Chimbote y el tiempo en que se destituyó a los funcionarios en el área desconcertada de Lima.

Asimismo, se menciona a una presunta omisión a la verdad respecto a la información dada por Vicente Zeballos sobre el caso.

Pliego Interpelatorio a Vicente Zeballos.

Pliego Interpelatorio a Vicente Zeballos.