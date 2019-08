El líder del grupo “La Resistencia”, que Rosa Bartra respalda, es admirador de Montesinos

A través de diferentes videos, la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra ha dejado clara su postura en defender al grupo “La Resistencia”, dedicado exclusivamente en lanzar diatribas contra legisladores y periodistas opuestos al fujimorismo.

En esta ocasión, esta “portátil” vuelve a ser noticia debido al apoyo que brinda uno de sus más conocidos integrantes identificado como Juan José Muñico Gonzáles, con nombre de Jota Maelo en redes sociales, a Vladimiro Montesinos, quien fue asesor de Alberto Fujimori durante su gobierno dictatorial.

Cuenta de Facebook de Jota Maelo.

“Hoy es el cumpleaños del Dr. Vladimiro Montesinos Torres a quien se le debe reconocer también su labor por la pacificación y por hacer llorar a la terrucada”, escribió Jota Maelo en su cuenta de Facebook con fecha de mayo del 2018.

Además, para continuar con su agradecimiento siguió halagando a Montesinos. “Mi gratitud por las cosas positivas que ayudaron y contribuyeron a mi querido país... Cómo olvidar que en el gobierno de un verdadero presidente como Fujimori se lograron los grandes cambio. A mí no me van a venir otros perros mal agradecidos a criticar a Montesinos. Y cómo no desearle muchas bendiciones, y un feliz cumpleaños”.

Cuenta de Facebook de Jota Maelo.

Rosa Bartra participa en evento de “La Resistencia”

La fujimorista Rosa Bartra negó conocer a “La Resistencia”, sin embargo participó como ponente en un evento del mencionado colectivo.

En un video publicado el 15 de julio de este año se demuestra que la parlamentaria no solo conoce a “La Resistencia”, sino que también hace evidente la cercanía que tiene con Juan Maelo Gonzales, líder de este grupo de personas que difama a congresistas y medios de comunicación.

Juan Maelo publicó la fotografía en su cuenta de Facebook.

En la grabación se escucha a Bartra decir “me encanta ser parte de ‘La Resistencia'”, ante un auditorio de personas a quienes la parlamentaria asegura que saldrán “de la oscuridad, del miedo”.

Grupo #LaResistencia

Pese a que su nombre no figura en el Reniec, Juan Maelo Gonzáles se identifica ante la prensa como Coordinador Nacional de Juventudes del Colectivo Fujimori Libertad, y por medio de su cuenta de Facebook convoca a sus seguidores y simpatizantes a participar en movilizaciones y plantones contra los medios de comunicación, como La República.

Todas las actividades son registradas en videos y difundidas por las redes sociales, luego los “trolls” fujimoristas las presentan como supuestas acciones de ciudadanos independientes.