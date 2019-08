Caso Keiko Fujimori: dueña de vivienda allanada señala que se mudó hace 6 meses

La mañana de este martes, el Equipo Especial Lava Jato allanó dos inmuebles vinculados a Keiko Fujimori con la finalidad de incautar documentación en el marco a la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, quien habría recibido aportes irregulares de Odebrecht para financiar su campaña presidencial en el 2011.

La propietaria de uno de los inmuebles en Miraflores, Rocío del Carmen Pardo Figueroa, aseguró que no vive en el lugar desde hace seis meses. Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez precisó que recién desde el último fin de semana la vivienda está desocupada. Por ello, refirió que se estaba planteando ante el Poder Judicial una orden de descerraje.

"Este no es mi domicilio hace seis meses y tengo documentos. No entiendo cómo el fiscal [José Domingo Pérez] tan libremente puede decir que me he mudado hace una semana llevándome sabe Dios qué cosas, eso está muy mal”, declaró Pardo-Figueroa Álvarez a la prensa.

En esa línea, informó que su abogado presentará ante la Fiscalía un escrito con su nueva dirección y documentación que sustenten la información que entregará.

Quien también se pronunció sobre el allanamiento fue Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Su defensa legal calificó la decisión fiscal de “actos innecesarios" argumentando que desde hace 3 años, Domingo Pérez tiene documentación contable que entregó Fuerza Popular e información que obtuvo en allanamientos anteriores a locales partidarios.

Continúan abusos contra Keiko Fujimori. Allanamiento a casa de asistentes contables de FP es innecesario y sospechoso. Desde hace 3 años Fiscal Pérez tiene documentación contable entregada por FP y lo obtenido por allanamientos a locales partidarios y a domicilio de directivos. — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) August 27, 2019

Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva dispuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, en octubre de 2018, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.