De Belaunde: “Queda claro que Olaechea funciona como vocero oficioso de Fuerza Popular”

El congresista Alberto de Belaunde sostuvo que el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se ha vuelto vocero oficioso de Fuerza Popular, pese a que, por el cargo, tiene que representar a los 130 parlamentarios.

En entrevista con Canal N, el legislador de Bancada Liberal reiteró que se está dando un “show absolutamente innecesario” con la reunión entre Olaechea y el presidente Martín Vizcarra.

“Queda clarísimo que Pedro Olaechea está funcionando como vocero oficioso de Fuerza Popular. Lamento que no entienda que es el presidente de la institución. Él representa a los 130 congresistas, no a los 53, pero queda claro que él no ha decidido hacer distinto, en la línea de lo que fueron las primeras dos mesas de FP en el Congreso”, indicó Alberto de Belaunde.

Añadió que “el señor Olaechea le ha dado un show al tema absolutamente innecesario. Si uno quiere reunirse con alguien, siendo además presidente del Congreso, levantas el teléfono y llamas. Me preocupa que estos llamados al diálogo vengan acompañados de actos poco amistoso”.

“Mientras el país espera que este tema (de adelanto de elecciones) se debata, la Mesa Directiva encuentra nuevas maneras de dilatar el inicio del debate”, expresó el congresista de Bancada Liberal.

Sostuvo que la Comisión de Constitución, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, aún no debate el proyecto de reforma constitucional a raíz de la tardía instalación de los grupos de trabajo y la programada sesión del Pleno del Congreso.

“Se sigue dilatando y dando mensajes que claramente muestran que no quieren ni siquiera que se debata (adelanto de elecciones) y en paralelo se habla de la importancia del diálogo”, indicó Alberto de Belaunde.