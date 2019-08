Alfredo Thorne explicó sus visitas a Pedro Pablo Kuczynski

El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, se refirió a sus visitas a Pedro Pablo Kuczynski en su vivienda, lugar donde cumple su arresto domiciliario, pese a las restricciones que debe cumplir el exmandatario.

“Mis visitas al expresidente han sido solamente por razones humanitarias. Como saben, yo soy amigo de él, le tengo aprecio. Es una persona que no tiene familiares en el Perú, no tiene quien lo visite y vive con una enfermera y una persona que lo ayuda en la casa”, aclaró Alfredo Thorne en Canal N.

Además, Alfredo Thorne reveló que que conoció a Pedro Pablo Kuczynski mediante Miguel Kuczynski, hermano del expresidente, quien fue su profesor en la Universidad de Cambridge y que lo visitó teniendo en cuenta que “en estos momentos tan difíciles, él necesita apoyo de sus amigos”.

“Yo en lo personal temo mucho por su vida, por sus problemas del corazón y creo que algo la salud se ha deteriorado en estos últimos momentos”, expresó Alfredo Thorne.

Asimismo, aseguró que no cree que Pedro Pablo Kuczynski haya mantenido reuniones políticas en su inmueble en el que cumple arresto domiciliario.

“Yo no creo que el señor Kuczynski haga política. Lo estamos viendo en los acontecimientos que no tiene ni siquiera bancada, su bancada se ha diluido. No tiene partido y yo diría que la gente que va es simplemente para apoyarlo y porque lo peor que podría suceder es que una persona sola de su edad se deprima y sabe Dios qué cosa podría pasar”, indicó.

Cabe señalar que el Ministerio Público envió un documento en el que se precisa que hay acciones que Kuczynski no puede realizar para permanecer bajo prisión preventiva en su vivienda como no tener reuniones sociales en el inmueble, a excepción de que sean familiares y/o visitas que pudiera recibir, y la prohibición de tener actividad política directa e indirectamente.

Al haber recibido constantes visitas de congresistas y exministros, la Fiscalía ha pedido que el expresiente sea encarcelado. Esto también significaría que no se encuentra grave de salud.