Montenegro al Congreso: “Se lleva la medalla de oro en obstruccionismo en Latinoamérica"

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, calificó al actual Congreso como el más obstruccionista en toda Latinoamérica, sosteniendo que Fuerza Popular tiene las presidencias de las comisiones claves, lo que significaría un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo.

En entrevista con RPP, la también parlamentaria por Alianza Para el Progreso sostuvo que hay voluntad del Parlamento de “retrasar todo”.

“(El Congreso) no solamente (es) obstruccionista. Yo creo que se lleva la medalla de oro en obstruccionismo a nivel latinoamericano”, indicó Gloria Montenegro. “Qué barbaridad para poner trabas en todo. Al habernos puesto las presidencias en las comisiones que ya todos conocemos, no solo va a implicar ineficiencia y retrocesos en todo lo avanzado, es decirle al Ejecutivo ‘mira como te saco la pistola’”, añadió.

La titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló que “hay una clara voluntad de obstruir todo, de retrasar todo y eso no nos va a llevar a buen camino, pero no estamos tarde para reaccionar. Llamemos al diálogo alturado y no como lo ha hecho el señor Pedro Olaechea de insultar al presidente”.

Justamente sobre la autoridad legislativa, Gloria Montenegro expresó que Olaechea no es “el presidente de Fuerza popular nada más. Él no es aliado único de la Confiep y de las grandes corporaciones”.

Asimismo, respecto a la recomendación de Ollanta Humala a Martín Vizcarra para cerrar el Congreso, Montenegro señaló que “apoyo cualquier propuesta que sirva para cumplir aquello que los peruanos quieren: terminar esta gestión el 28 de julio del 2020, poder tener nuevas autoridades en donde el clima, con un nuevo Poder Ejecutivo y Legislativo, pueda caminar hacia la gobernabilidad”.