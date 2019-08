Salazar sobre críticas de Aramayo: “Lo explicará en la interna” de Fuerza Popular

Tras las críticas de Alejandra Aramayo a la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, la vocera fujimorisa Milagros Salazar señaló que su colega de bancada deberá explicar a la interna de Fuerza Popular las razones de del cuestionamiento realizado.

Aramayo, para Canal N, había indicado que desconocía si Bartra era obstruccionista, “pero ni muy dialogante ni muy articuladora es”.

Frente a ello, Milagros Salazar sostuvo que “es posición e ella, ya lo explicará en la interna, eso se maneja en la interna”.

“Somos 54 congresistas y cada uno tiene posiciones diferenciadas, pero democráticamente se ha elegido a todos los presidentes. Esperamos que procese y los respalde. Cada uno tiene tiene su candidato, han habido varios en cada una de las presidencias”, declaró la vocera de Fuerza Popular a la prensa.

Bajo una idea de posturas distintas, Milagros Salazar señaló que “nosotros siempre hemos tenido posiciones discordantes. Yo también no tuve una posición a favor de las propuestas, lo he dicho y eso no significa que estemos divididos. Cada persona tiene su autonomía y saludamos que cada uno tenga su posición. En democracia y en los partidos se da”.

Alejandra Aramayo también había cuestionado que, bajo al presidencia de Rosa Bartra, en Constitución no se haya debatido a fondo distintos proyectos importantes. “No solo el tema de las formas, que obstruyen los fondos importantes que tenemos que lograr”.

Rosa Bartra había retrasado el debate y votación de proyectos de reforma constitucional, por lo que el presidente Martín Vizcarra planteó la cuestión de confianza por estas propuestas.