Declaraciones de Olaechea sobre el presidente Vizcarra son ofensivas, afirma Costa

El vocero de la bancada Liberal, Gino Costa, sostuvo este martes que el mensaje que el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, dirigió al jefe de Estado, Martín Vizcarra, fue inadecuado y hasta ofensivo.

Para el legislador no existen pruebas que sugieran que el presidente Martín Vizcarra no está gobernando el país, y sostuvo que se puede estar a favor o no del mandatario, pero que no se puede afirmar que este tenga temor de llevar las riendas el país.

“Son expresiones inadecuadas, porque no hay ninguna demostración de que el presidente Martín Vizcarra no esté gobernando. Uno puede estar a favor o en contra de la manera que lo está haciendo, pero no cabe señalar que el jefe del Estado no está gobernando y menos que tiene miedo a gobernar. Me parecen unas declaraciones ofensivas”, dijo el congresista Gino Costa a El Comercio.

Pedro Olaechea, en la perspectiva del congresista Costa, “está retornando a la política de confrontación que caracterizó a las gestiones anteriores a la de Daniel Salaverry”.

En un arranque de optimismo, sin embargo, Costa manifestó que espera estar equivocado respecto a esa percepción del presidente del Congreso, “por el bien del país, aunque vamos en esa dirección".

Adelanto de elecciones

Con ánimo de sugerir al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, una actitud más concertadora hacia el Ejecutivo, el congresista Gino Costa recomendó al titular del Legislativo “invocar” a la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra, quien preside por segundo año consecutivo la Comisión de Constitución, para que le de “la prioridad necesaria al debate del proyecto de adelanto de elecciones” que planteó el Gobierno.

"Existe incertidumbre en el país sobre si las elecciones serán en el 2020 o 2021”, dijo el parlamentario.

En esa línea, Costa se reafirmó en su opinión de que el adelanto de los comicios generales al 2020 “es la mejor salida que tenemos” a la crisis política que confronta al Congreso con el Ejecutivo.

Aunque, en la actualidad, las opiniones respecto al proyecto que planteó el presidente Martín Vizcarra, el congresista Gino Costa manifestó que espera que se pueda llegar a un acuerdo “por el bien del país”.

“Hemos tenido tres años de confrontación, de blindaje a la corrupción por parte del Congreso y creo que dos años más en esas condiciones serían tremendamente perjudiciales para el país. Una fórmula por la cual tanto el Congreso como el Ejecutivo acortan su mandato un año, permitirá que en las urnas la ciudadanía pueda resolver este conflicto eligiendo a un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Me parece que es una salida constitucional y la menos mala de todas las opciones que tenemos entre manos”, consideró el vocero de la bancada Liberal.