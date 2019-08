Odebrecht: Fiscalía acordó enviar 6 casos más al Equipo Especial Lava Jato

En una reunión conjunta con el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y el coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, se acordó remitir 6 investigaciones al grupo que investiga el caso Odebrecht.

El encuentro se realizó el último 17 de agosto y en ella se acordó el envío “lo más rápido posible” de las carpetas fiscales entre las que figuran Aportes a campaña 2001-2016, Peaje Puente Piedra, Vía Costanera Camaná-Ilo, y Energía de Centrales Hidroeléctricas.

Además, figuran también las investigaciones referidas al proyecto Olmos, en Lambayeque, así como el de la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa, en Tarapoto.

En este último caso, el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se encuentra involucrado, pues Jorge Barata declaró a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que le entregó US$60 mil en 2008.

De acuerdo con la Fiscalía de la Nación, la investigación denominada Centralita II aún no será remitida al despacho del Equipo Especial Lava Jato debido a que posteriormente se evaluará en una reunión si la carpeta dejará de estar a cargo el fiscal Elmer Chirre.

El viernes 9 de agosto, Rafael Vela emitió una resolución en la que los casos restantes del caso Odebrecht a nivel nacional sean destinadas a su despacho, en la que comparte espacio contros fiscales como José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Norma Mori y Carlos Puma.

“Para optimizar las investigaciones, se continuarán realizando reuniones conjuntas de coordinación entre el Equipo Especial y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la dirección de la Fiscal de la Nación”, señala el comunicado del Ministerio Público.

Controversia pendiente

Cabe precisar que en esta semana se pronunciará la jueza María Álvarez Camacho acerca del destino de los S/524 millones que reclama Odebrecht como parte del fideicomiso de retención.

Por su parte, el Equipo Especial Lava Jato se ha manifestado a favor de la devolución del monto debido a que, según su interpretación, no hay investigaciones preparatorias pendientes.

No obstante, la Procuraduría ad hoc ha remitido a la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia la postura de que no debería reembolsarse el dinero a la constructora, pues la sentencia que aprueba el acuerdo de colaboración no hace distinciones entre los tipos de investigación, y sí hay casos pendientes fuera de lo acordado.