Autoridades de Arequipa califican de ‘deslealtad’ la grabación a Vizcarra en reunión

Mónica Cuti

El audio filtrado sobre la reunión entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, y autoridades de Arequipa, para buscar una salida al paro indefinido contra el proyecto Tía María sigue dando de qué hablar.

El alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, y el representante de las universidades que integran la Agenda para el Desarrollo, Rohel Sánchez, defendieron al jefe de Estado y criticaron la práctica de grabar sin consentimiento.

“Es harto cuestionable que las autoridades estemos grabando. Una persona que graba ya tiene una mala intención, tiene un interés subalterno de generar daño. No sé quién grabó, pero es cuestionable, porque rompe el principio de buena fe y confianza que por lo menos debería existir entre autoridades”, dijo el burgomaestre.

Candia indicó que el contenido del audio no refleja ninguna ilegalidad, porque Vizcarra, desde el inicio, indicó que si no existe la licencia social, el proyecto cuprífero no iría. “(El audio) Podría ser utilizado por algunas agrupaciones políticas, espero que no. Espero que el diálogo prime”, afirmó. Ratificó su predisposición de ser mediador en el conflicto de Tía María.

Mientras que el rector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Rohel Sánchez, fue por la misma línea. Sánchez, quien participó en la reunión como representante de las universidades, contó que las declaraciones del mandatario fueron descontextualizadas.

“Todos los que estuvieron presentes estaban con sus celulares. Más allá de que se pueda sesgar alguna parte, creo que no tiene relevancia. El diálogo fue abierto y transparente, y lo que se abordó es que, frente a un debido proceso, se debe seguir la vía administrativa y cómo se debía agotar ese tema”, expresó.

La autoridad universitaria descartó que en la reunión haya existido una negociación, como se presume.

El rector de la casa agustina acotó que, como producto del canon de otras operaciones mineras, tienen 200 millones de soles para proyectos universitarios, por lo que las inversiones son necesarias.