Colectivos de Arequipa buscan sacar del cargo a Elmer Cáceres Llica

Mónica Cuti

La actuación del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, en el conflicto contra el proyecto minero Tía María y los altibajos de sus primeros ocho meses de gestión, le está pasando factura.

Ya empiezan a escucharse las primeras voces de ciudadanos y exautoridades que piden el retiro de Cáceres de su cargo, ya sea mediante revocatoria o vacancia.

Uno de los personajes que impulsan estas ideas es el exalcalde provincial Yamel Romero Peralta, quien mediante sus redes sociales dijo que debería realizarse una revocatoria para sacar a la autoridad regional. En conversación con La República, señaló que el colectivo Arequipa Primero, integrado por ciudadanos y exautoridades, lo nombró como rostro visible del pedido y que, pese a los cuestionamientos sobre sus intenciones políticas respecto al pedido, no descarta su postulación a algún cargo en las próximas elecciones.

"Soy político, no me puedo retirar", dijo. Romero critica a Cáceres Llica por no tener capacidad para estar en el cargo, ello en referencia al trato que tuvo con el presidente Martín Vizcarra.

"Se supone que es la autoridad y no se le puede insultar o decir lo que se venga a la mente, esto provocará pérdida de inversiones en la región. No tiene capacidad para manejar conflictos tampoco", señaló. También denuncia incapacidad moral de Cáceres por las denuncias de violación que tuvo.

Acusó al gobernador regional de no ser conciliador, sino agitador y de no velar por los intereses de toda la región.

Financiamiento

Al consultarle a Romero sobre los recursos con que financiará el proceso de revocatoria, señaló que este será autofinanciado por quienes están interesados en la salida de Cáceres; de igual forma, la recolección de firmas la harán los voluntarios. Ello, para evitar suspicacias de presuntos apoyos empresariales o mineros.

Por otro lado, el vocero del colectivo Arequipa Sí, Abraham Quiroga, informó que ellos presentarán una propuesta al Consejo Regional, para que se inicie el proceso de vacancia del gobernador.

Indicó que la principal razón es el estancamiento de las inversiones en la región, tras lo ocurrido por las protestas en contra de Tía María; con lo que estaría incumpliendo lo indicado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde se pide promover inversiones privadas nacionales y extranjeras.

Es muy pronto para pedir la revocatoria

Para el abogado Jorge Sumari, el pedido de revocatoria se está convocando con mucha anticipación, ello denota mucho interés político de por medio. Según normativa, las recolecciones de firmas, para solicitar el retiro de Elmer Cáceres, recién se podrían iniciar en julio de 2020. Una vez que se consigan las firmas, en 2021 sería la consulta.

En el caso de la vacancia, señaló que a la fecha no habría ninguna causal, pues esta medida solo se da en caso de fallecimiento, incapacidad física o mental, condena por delito doloso o dejar de residir en la región.

El sociólogo Víctor Raúl Fernández advirtió de que, a la figura de la revocatoria, se sumarán varios cadáveres políticos por interés.