Puno: Aduviri en clandestinidad hasta que le devuelvan su libertad

Liubomir Fernández

El gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, habló desde la clandestinidad con un medio de comunicación radial y dejó entrever que se mantendrá prófugo por un buen tiempo para salvaguardar su inocencia y libertad.

Precisó que espera que nuevamente el Poder Judicial le devuelva su libertad, como ocurrió en octubre del año pasado, cuando la Corte Suprema anuló la primera sentencia de siete años de pena efectiva por los disturbios ocurridos durante el Aimarazo, conflicto que estalló en 2011 en rechazo a las concesiones mineras.

Señaló que su defensa apeló la prisión preventiva por quince días que ordenó Youl Riveros, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Puno. El magistrado varió su comparecencia restringida por detención efectiva porque el gobernador no cumplió con las reglas de conducta. Estaba prohibido de ausentarse de la región sin autorización judicial.

Aduviri justificó sus viajes. Señaló que si no hubiese visitado Bolivia, probablemente no se habría logrado los acuerdos preliminares del gobierno peruano y boliviano para importar gas a domicilio en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito-Juli, frontera con Bolivia. Insistió que no hay motivos para que ordenen su encarcelamiento.

Dijo que en su contra hay intereses políticos y económicos. Por ejemplo, no le perdonan el haber defendido al medio ambiente frente a diversos proyectos mineros que pretendían instalarse en Puno.

“Hay otros propósitos, no necesariamente legales y judiciales. Nosotros no hemos hecho nada que nos incrimine con lo que se no acusa”, dijo.

Otro de los motivos de la prisión preventiva de la autoridad regional es garantizar su presencia el 12 de agosto en la audiencia de alegatos finales y probable lectura de la sentencia por el caso Aimarazo.

Al respecto, el aún gobernador de Puno aseguró que esperará la decisión con calma. Dijo que el juzgado colegiado integrado por las magistradas Kety Neyra Calderón, Katherine Reyna Cáceres y Shirlay Flores Meléndez igual dará su fallo, con o sin su presencia.

Vicegobernador

Walter Aduviri confirmó además que será el vicegobernador quien lo reemplazará en el cargo de acuerdo a ley. Recordó que pidió permiso de quince días tras conocer el pedido de prisión solicitado por el Ministerio Público.

El vicegobernador Agustín Luque estuvo ayer en la sede del Gobierno Regional para reunirse con un grupo de dirigentes cocaleros. No quiso dar declaraciones. Días atrás aseguró que está preparado para dirigir la región y por ningún motivo las obras se detendrán porque primero está la región y sus intereses. Descartó cambios de personal para darle continuidad a los proyectos más importantes emprendidos por el titular regional. El sociólogo Neonel Flores indicó que aún es prematuro decir que pasará con la región. “Podría pasar lo que siempre ocurrió. Que los gobernadores terminan enfrentados por intereses personales, sin medir sus consecuencias para la región. Va depender de qué los unió en campaña”, dijo.

El dirigente Patricio Illacutipa dijo que no aceptarán de ninguna manera que Walter Aduviri termine preso por defender el medio ambiente. “Los grandes poderes económicos no aceptan que defendió al medio ambiente. Detrás están las minas y la Confiep”, dijo.

Continuarán las obras

El gerente general del Gobierno Regional de Puno, Dione Pacoticona, aseguró que las obras no se verán perjudicadas porque tendrán continuidad sean cuales sean los cambios que se avecinen o se mantengan. Dijo que el Gobierno Regional tiene metas concretas con las provincias beneficiarias. El consejero por Puno, Jorge Zúñiga, aseguró que la región es la más perjudicada con estos problemas legales, pero cree que las decisiones judiciales se deben respetar. Dijo que el consejo regional procederá en cualquier caso de acuerdo a ley.