Fiscal Pérez sobre FP: “No hay que ser ingenuos al investigar organizaciones criminales”

El fiscal José Domingo Pérez se refirió a la inclusión de Fuerza Popular en la investigación por presunto lavado de activos, sosteniendo que se debe ser incrédulos cuando se realizan indagaciones a las organizaciones criminales, en alusión a un posible favorecimiento de funcionarios al partido naranja.

En entrevista con RPP, el magistrado del Equipo Especial Lava Jato señaló la investigación a Keiko Fujimori “no ha sido sencilla”, en la que hubo factores que han complicado el proceso.

“La investigación seguida contra Keiko Fujimori y otros no es sencilla. No podemos decir que estamos exentos de factores que han enturbiado un normal desarrollo del proceso. Hay aspectos que debemos de superar, pero eso no nos va a amilanar”, expresó José Domingo Pérez.

Añadió que “no hay que ser ingenios cuando se investigan organizaciones criminales. Tienen distintos brazos de acción y no lo indico en este caso en particular. En general, las organizaciones criminales tienen brazos legales constituidos por estudios de abogados, incluso ingresan en las instituciones del Estado y tienen a funcionarios comprados, adeptos para cumplir los fines de esta organización”.

PUEDES VER Fiscal Pérez incluye en investigación preparatoria al partido Fuerza Popular

En ese sentido, Pérez Gómez señaló que “tanto Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez han tenido una suerte de un tipo de blindaje en el Congreso. Llama la atención de cómo ellos vienen entorpeciendo el regular desarrollo de la actividad fiscal”.

José Pérez explicó que se pudo haber tenido pruebas para vinculas a Fuerza Popular con Los Cuellos Blancos del Puerto “si el fiscal Pedro Chávarry no deslacraba la oficina que lacré para allanar y encontrar la evidencia de ese vínculo que se sostenía entre el grupo político y Chávarry como fiscal de la Nación, en aquella época”.

Casación de Keiko Fujimori: sin influencia externa en el fallo de la Corte

Por otro lado, se refirió a la casación de Keiko Fujimori, sosteniendo que la información que brindó el exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, no debería afectar la resolución de la Corte Suprema. “Los jueces no deberían verse influenciados por aspectos que no están dentro del expediente o no hayan sido alegados por las partes”.

Frente a un eventual fallo que deje libre a la lideresa de Fuerza Popular, el fiscal indicó que la Corte “tiene que dar las medidas de restricción de derechos que consideren necesarias para evitar el peligro de obstaculización”. “Si hay una decisión desafortunada, tendremos que seguir”, añadió.

Sorprende la denuncia de Amado Enco

Además, sobre la denuncia hecha por el procurador Amado Enco a su homólogo Jorge Ramírez, el fiscal José Domingo Pérez expresó que “sorprende la actuación” del primero. “Ha tenido una actuación infeliz, desfavorable a través de esta denuncia. No calza en los tipos penales que él señala de negociación incompatible y omisión de funciones”, indicó.

Esta denuncia también ha sido aprovechada por críticos a las investigaciones y al acuerdo de colaboración con Odebrecht. “Vemos una contraofensiva de parte de quienes son investigados, de los que se sienten perjudicados por las investigaciones del Equipo Especial”, sostuvo el fiscal Pérez.