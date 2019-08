Arequipa: Ministro Carlos Morán descarta heridos de bala durante protestas contra Tía María

El ministro del Interior, Carlos Morán, subrayó que durante la jornada de manifestaciones en contra del proyecto Tía María en Arequipa no se presentaron heridos por proyectiles entre la población por armas de fuego.

En este sentido, dijo que no puede permitirse que un sector de la población desinformado o bajo la manipulación de terceros lance ataques con artefactos pirotécnicos como avellanas contra miembros de la Policía Nacional del Perú.

"No hay heridos por armas de fuego. La Policía Nacional usa armas no letales regidas por ley. No llevemos esto a casos extremos, no incitemos a la violencia entre peruanos", demandó en diálogo con TV Perú.

Además, Morán Soto aclaró que la Policía y las Fuerzas Armadas actúan con la prudencia necesaria para evitar cualquier forma de abuso contra los manifestantes en Matarani, pese a la insistencia de extremistas y dirigentes políticos que buscan empañar el accionar de los agentes del orden con muertos y heridos durante los disturbios por Tía María.

Carlos Morán precisó también que el despacho del Interior está examinando los daños materiales ocasionados contra establecimientos privados y comerciales durante la reyerta, a fin de elevar ante el Ministerio Público un expediente que permita iniciar acciones legales contra los responsables.

“A pesar de toda la violencia con la cual han sido atacados los efectivos, ellos han actuado con prudencia, pero con energía. Hasta el momento tenemos 34 policías heridos en 22 días de paralización”, enfatizó.

Ministro del Interior, Carlos Morán, descartó que existan personas heridas por arma de fuego producto de las protestas que hoy se realizaron en Arequipa. "La Policía Nacional del Perú utiliza armas no letales regidas por ley", afirmó.