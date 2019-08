Mercedes Aráoz: “La medida del presidente tiene un valor, no está disolviendo el Congreso”

La vicepresidenta Mercedes Aráoz se refirió a la propuesta del mandatario Martín Vizcarra de adelantar elecciones generales al 2020, luego de que informó que ella no estaba enterada hasta que escuchó el mensaje a la nación de Fiestas Patrias.

“Creo que la medida del presidente tiene un valor, no está disolviendo el Congreso. Él no fue por ese camino, fue a pedirle al Legislativo un adelanto de elecciones”, indicó, en referencia a que Martín Vizcarra no ha presentado el proyecto de la mano de una cuestión de confianza que implicaría un posible cierre del Parlamento.

En otro momento, teniendo en cuenta que no sabía de la iniciativa de adelanto de elecciones, expresó que sería complicado volver a recuperar la confianza que tenía con el presidente Martín Vizcarra.

“Esta es una ruptura muy dolorosa para mí. Vizcarra no confía en mí y yo tampoco confío en él. Obviamente a cualquiera le duele que la obvien. Es difícil volver a tener confianza, yo se lo he dicho y no le he mentido. Es un momento difícil en la relación de confianza con el presidente”, dijo en Cuarto Poder.

“Yo además me he fajado. Si hay una demostración de mi parte es que me he fajado en la defensa de muchas iniciativas del Gobierno. Si yo no hubiera dado muestra de eso, entendería que digan que no confían en mí”, añadió Mercedes Aráoz.

Cabe señalar que Martín Vizcarra ya había explicado que la vicepresidenta Mercedes Aráoz y él conversaron luego del mensaje presidencial y que él le explicó el sustento y razones de su decisión. Además, resaltó que pueden discrepar en diversos temas, pero que siempre mantendrán una relación cordial.

Martín Vizcarra también recalcó que el documento fue aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del pasado 24 de julio e incluso se difundió el documento de la sesión.