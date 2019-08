César Villanueva sobre delación de Odebrecht: Una empresa como esa no nos va a manchar

El ex primer ministro César Villanueva aseguró que Odebrecht no pudo robar en la región San Martín cuando él fue gobernador de dicha región. “Menos en San Martín ha podido robar”, sostuvo el también parlamentario de Alianza Para el Progreso este viernes en Canal N.

En julio pasado se reveló que la constructora brasileña Odebrecht había confesado en una delación premiada que hizo pagos ilícitos en la obra de la carretera Cuñumbuque – Sisa, adscrita al proyecto especial Huallaga Bajo Mayo, en San Martín. Esta obra fue adjudicada a la empresa en el 2008, cuando Villanueva era presidente regional de dicha región.

PUEDES VER Odebrecht reconoció pagos ilícitos en carretera de la región San Martín

Villanueva cuestionó la revelación de esta delación en un contexto en el que “Odebrecht está pidiendo más de 500 millones de soles”.

"Me parece extraño que aparezca el tema de la carretera Cuñumbuque – Sisa. Y digo extraño porque al final de este proyecto, Odebrecht no solamente no va a sacar, sino que no ha sacado ni un solo centavo de más que no corresponda al costo de la carretera”, señaló el ex presidente del Consejo de Ministros.

El parlamentario defendió su gestión en ese aspecto y aseguró que “por los resultados que hemos tenido, por supuesto que confío en la gente que ha trabajado". Asimismo, negó que algún representante de la empresa se le haya acercado para entablar algún contacto respecto a la obra.

"Hay una comisión de evaluación que hace el proceso, y el proceso ha sido estrictamente en el marco de la ley”, dijo el congresista Villanueva.

El extitular de la PCM indicó que por la obra el Gobierno Regional de San Martín tuvo un arbitraje con Odebrecht que, dijo Villanueva, ganaron.

PUEDES VER Vizcarra: Dinero que Odebrecht reclama por Chaglla debería ser un fondo para garantizar pagos

"Seguimos el arbitraje; procesos más, procesos menos, [se] sanciona que el proyecto Huallaga tiene que pagarle a Odebrecht 25 millones de soles. El proyecto Huallaga apela mediante el Poder Judicial, porque 25 millones sigue siendo alto. El Poder Judicial manda, después de revisar otra vez, al tribunal arbitral, y este vuelve a reiterar su misma cantidad. Entonces nosotros judicializamos el hecho. Dos veces le hemos ganado en el tribunal arbitral a Odebrecht. Y ellos consideraron que era injusto y piden un recurso de casación. Hemos ido a la casación y le hemos vuelto a ganar”, explicó de manera sucinta Villanueva.

Villanueva sostuvo que pese a que los integrantes del tribunal de arbitraje, ahora se conoce, se encuentran cuestionados —el exprimer ministro optó por no precisar nombres—, aún así le ganaron a Odebrecht.

“Hay que preguntarse dónde están las personas que fueron parte de este tribunal”, dijo Villanueva. Sin embargo, agregó que no piensa “especular con eso”.

"Nosotros tenemos los elementos concretos, no de palabra sino de hechos, de documentos, de razones, para pensar que ahí no hubo coima”, dijo Villanueva. En ese sentido, sostuvo que Odebrecht "no nos va a manchar en una región donde hemos defendido hasta el último centavo público en un tribunal bastante dudoso en el que le hemos ganado dos veces”.