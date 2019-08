Cevallos sobre declaraciones de Olaechea: "Revela su revanchismo oligárquico”

El nuevo presidente del Congreso, Pedro Olaechea, dijo asociar las ideologías de izquierda con “la torpeza y la estupidez”. Su colega Hernando Cevallos de Frente Amplio rechazó tajantemente esas declaraciones.

A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, Cevallos sostuvo que Olaechea expresa su “desprecio hacia las reinvindicaciones campesinas por la tierra” y revela “su revanchismo oligárquico" el que, indica, está alineado con la CONFIEP.

El legislador por Piura rememoró las anteriores pronunciamientos del ahora presidente del Congreso sobre cuando dijo que 850 soles como sueldo básico es “mucho” para el interior del Perú, sobre que las peluquerías son los únicos lugares en los que las mujeres se relajan, entre otros.

Además le recordó cuando unidos a Fuerza Popular apoyó al blindaje a fiscales y jueces vinculados a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Olaechea sobre “la izquierda”

Pedro Olaechea, legislador de Acción Republicana mostró una vez más su rechazo a la izquierda peruana y la culpa de varios acontecimientos negativos en el país.

“Yo he visto cómo un grupo de personas destruía al Perú, cuando el agro peruano era uno de los más rentables del mundo. Si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza”, dijo Pedro Olaechea e la revista Cosas.

El titular del Congreso aseguró que en toda su vida se ha dedicado a trabajar preocupado por el avance del Perú.

“Una cosa es que venga de una familia acomodada y otra que haya estado el día entero contando margaritas [...] Toda mi vida he trabajado preocupado por que el Perú avance. Por el Perú real", señaló.