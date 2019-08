Cusco: Concejo salva de suspensión al alcalde Víctor Boluarte

José Víctor Salcedo

Doce regidores salvaron al alcalde de Cusco, Víctor Boluarte Medina, de la solicitud de suspensión que había en su contra. Solo la concejal Tania Cardeña votó a favor de que el burgomaestre deje el cargo. La mayoría de regidores tomó esa decisión, pese a que Boluarte tiene una condena en doble instancia por delito doloso. Incurrió, entonces, según los promotores, en la causal de suspensión establecida en el inciso 5 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades. “Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad”, se añade.

No obstante, los regidores fundamentaron que era inviable porque la condena no está consentida, pues hay un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia de Lima y la pena no es efectiva. Otros alegaron que la sanción no fija inhabilitación para ejercer cargo público.

Cabe recordar que Boluarte fue hallado culpable del delito de fraude en la administración de personas jurídicas en dos instancias. Primero, el 31 de enero pasado, el juez del Cuarto Juzgado Penal de Cusco, Jimmy Manchego, condenó a Boluarte a dos años de pena suspendida de la libertad.

Tres meses y medio más tarde, el 17 de mayo, los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones, presidida por Luis Sarmiento Núñez e integrada por Begonia Velásquez Cuentas y Rolando Tito Quispe, confirmaron la condena, pero redujeron la sanción de dos a un año de pena. Boluarte cometió el delito, usó dinero sin justificarlo, cuando era decano del Colegio de Abogados (2008 y 2009).

Pedido de suspensión

Solo uno de los cuatro promotores asistió a la sesión: el ciudadano Justino Ayma Copa. Luis Alberto Ayquipa Zela, Diego Córdova y Boris Baca estuvieron ausentes.

“Quien habla no es amigo ni enemigo del alcalde”, alegó Ayma. Luego, continuó: “Cusco no merece tener un alcalde doblemente sentenciado. Y por un principio de decencia, honestidad, le pido a usted, señor alcalde, a los señores regidores presentes, que no hagan esa falsa solidaridad para no suspenderlo”. Enseguida, pidió a los regidores que cumplan con su función y aprueben su solicitud.

Asimismo, la defensa de Boluarte sostuvo que la causal invocada “no es de aplicación para el presente caso”. Dijo que ese acápite de pena privativa de la libertad indica que debe ser efectiva y no suspendida.

Sin efecto inmediato

Es necesario precisar que la decisión del Concejo Municipal no es definitiva. Cualquiera de los promotores de la suspensión del burgomaestre puede presentar un recurso de reconsideración. Tienen ocho días hábiles para hacerlo. Este trámite debe ser resuelto por los concejales dentro de 10 días hábiles posteriores a su presentación.

Si la determinación es ratificada, el promotor de la suspensión todavía puede apelar. Debe plantear esa impugnación ante el Concejo Municipal, para que la eleve al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en cinco días hábiles. El JNE deberá resolver el recurso en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El alcalde Boluarte dirigió la sesión con aparente tranquilidad. No obstante, al inicio, se le notó incómodo, tanto que increpó a la regidora Tania Cardeña por pedir que los regidores debatan el pedido. Al final, más tranquilo, agradeció el apoyo y reiteró a manera de sentencia: “Jamás he cometido un delito”.

También pidió calma. A sus seguidores, les dijo que “no hay que festejar y tampoco nada que lamentar”.

Casación está en manos de Corte Suprema

La suspensión se discute mientras se resuelve su caso en Lima. La defensa del alcalde cusqueño interpuso un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, para anular la condena que lo ha puesto en apuros. Si la Suprema anula la sentencia, Boluarte reasumirá, siempre que sea antes de que se cumpla la suspensión. Ese acto se realiza “en forma automática e inmediata, sin requerir pronunciamiento alguno del Concejo Municipal”.

El otro escenario es que la Suprema confirme la sentencia. En ese caso, el burgomaestre Víctor Boluarte tendría que ser vacado.