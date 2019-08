Partido político de Bolivia plagió plan de gobierno de agrupación peruana

Insólito. El programa de gobierno del Frente Para la Victoria (FPV) de Bolivia copió varios elementos del plan que presentó la agrupación política peruana Orden para las elecciones del 2016 y cuyo candidato presidencial tenía a Ántero Flores-Aráoz.

El observatorio electoral Bolivia Verifica demostró que el documento no solo menciona leyes que pertenecen al ordenamiento jurídico del Perú sino que también su propuesta de política exterior se basa en “la Constitución Política del Perú”.

Además, quedó evidenciado que este frente político, por el que postula Israel Rodríguez a la Presidencia de Bolivia, hizo una copia textual del plan de gobierno de Orden pues en algunas partes atinó a cambiarle el nombre de Perú por Bolivia o reemplazando nombres de instituciones peruanas por empresas nacionales.

Asimismo, los mismos errores ortográficos quedaron registrados en el texto e incluso no cambiaron el tipo de moneda y consideraron soles por bolivianos cuando se referían al salario y al empleo juvenil.

Foto: Bolivia Verifica

Tras la denuncia que hizo el ciudadano Andrés Guzmán Escobari en redes sociales, el candidato Israel Rodríguez admitió su error y sostuvo que durante la elaboración de su plan de gobierno sus colaboradores olvidaron incluir solo las referencias bibliográficas.

“Para poder sustentar una idea buscan fuentes bibliográficas. Se supone que uno no puede ser iluminado y puede tener un exitoso programa de gobierno. Necesita tener fuentes bibliográficas para poder respaldar una idea principal (…). Yo les he llamado la atención (a los miembros de mi equipo) y les he dicho ‘¡cómo se van a olvidar de extraer eso (las fuentes bibliográficas)!’”, precisó Rodríguez.

Revisando las propuestas de política exterior de los partidos políticos en carrera, me encontré que el Frente Para la Victoria (FPV), de un tal Israel Rodríguez, propone basarse en la Constitución Política del Perú! 😂😂😂 ¿Qué tal esa? pic.twitter.com/9uO8z3UHMD — Andrés Guzmán Escobari (@andriguzman) July 25, 2019

Sin embargo, al comprobarse que varias partes de su plan no reflejaba a la política boliviana sino a la peruana, el aspirante a la candidatura presidencial prefirió no declarar al respecto porque “tergiversarán como les convenga su descargo”.

Foto: Bolivia Verifica

Tras comprobarse el inédito hecho, Israel Rodríguez se apersonó al Tribunal Supremo Electoral para retirar su plan de gobierno a fin de realizarle mejoras y correcciones, sin embargo, no tuvo éxito.