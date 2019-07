Donayre a Del Castillo: “Buscan la sinrazón para tener causal de vacancia”

La congresista Patricia Donayre, de la bancada Unidos por la República, criticó a su colega del Apra Jorge del Castillo, quien anunció que solicitará acceso al acta y la grabación de la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el mensaje a la nación que el presidente, Martín Vizcarra, pronunció el pasado 28 de julio.

Para el aprista, es necesario verificar que la decisión de presentar un proyecto para recortar el periodo de los congresistas y el mandato presidencial y convocar elecciones el próximo año, fue tomada en presencia y con participación del gabinete ministerial.

“Si no hubo acuerdo habría una nulidad del pedido", sostuvo el congresista Jorge del Castillo a El Comercio. Asimismo, añadió que, de no haber sido tomada la decisión con el gabinete ministerial, “estaríamos ante una infracción constitucional que tendríamos que analizar”.

"No es lo mismo una omisión con un tema intrascendente. No se trata de un proyecto común, se trata de un tema de magnitudes como el recorte del mandato presidencial y congresal”, dijo Del Castillo.

Ante esta solicitud, la congresista Patricia Donayre criticó la pretensión del parlamentario del Apra y afirmó que esta es un intento de hallar cualquier motivo para forzar una vacancia contra Martín Vizcarra.

“En mensajes de anteriores presidentes no les preocupó si hubo o no aprobación de Consejo de Ministros. Pero cuando se trata de un mensaje que afecta los intereses de quienes no entienden que perdimos legitimidad, buscan la sin razón para tener una causal de vacancia”, dijo la congresista a través de Twitter.

Del Castillo adelantó que la carencia de un registro de la reunión entre los ministros y el presidente Martín Vizcarra acarrearía “la nulidad de la decisión” de presentar el proyecto para adelantar las elecciones.

“Si no hubiera una grabación sería problemático. De no haber una grabación se fijaría la nulidad de la decisión [de la presentación del proyecto]. No habría fe de que se acordó en Consejo de Ministros”, dijo el aprista.