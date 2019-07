Del Castillo buscaría anular proyecto de adelanto de elecciones con solicitud

Frente al anuncio que dio el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio respecto a adelantar las elecciones generales al 2020, el congresista Jorge del Castillo señaló que va a pedir la grabación y la acta de la sesión del Consejo de Ministros en el que se respaldó el mensaje del mandatario.

Para El Comercio, el parlamentario de la Apra sostuvo que pediría anular la propuesta del Poder Ejecutivo –a ser entregada el miércoles 31, debido a los feriados y días no laborables– en caso no exista una grabación.

“Si no hubiera una grabación, sería problemático. De no haber una grabación, se fijaría la nulidad de la decisión. No habría fe de qué se acordó en Consejo de Ministros”, indicó Jorge del Castillo, añadiendo que su pedido será tramitado el miércoles a secretaría del consejo.

Asimismo, consideró que, de no existir una grabación, “estaríamos ante una infracción constitucional que tendríamos que analizar. No se trata de un proyecto común, se trata de un tema de magnitudes como el recorte del mandato presidencial y congresal”.

La propuesta de Martín Vizcarra no solo ha generado el rechazo de la Apra, Fuerza Popular y Contigo, estos pidieron la renuncia del presidente para que se realice el adelanto de elecciones. No obstante, esta situación llevaría a que la vicepresidenta Mercedes Aráoz asuma el cargo de jefa de Estado. El pedido de Jorge del Castillo buscaría impedir la iniciativa de reforma constitucional.

Cabe recordar que, según el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución, se indica que los mensajes presidenciales son aprobados por el Consejo de Ministros.