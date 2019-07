Del Solar: "La reforma política no es en contra del Congreso, sino a favor del pueblo peruano"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se refirió a la reforma política que presentó el Ejecutivo al Congreso, la cual fue desvirtuada por los legisladores de oposición.

Como se conoce, a manera de respuesta de esa maniobra aprofujimorista, el presidente de la República, Martín Vizcarra, propuso el adelanto de las elecciones generales para el 2020, amparándose por la Constitución.

A su turno, Salvador del Solar hizo un recuento de las veces que la mayoría parlamentaria desestimó las iniciativas del Ejecutivo y blindó a polémicos magistrados, lo cual desencadenó la decisión de Martín Vizcarra. El premier agregó que las determinaciones de esa mayoría no era el sentir del pueblo.

“La reforma política no es contra el Congreso, sino a favor del pueblo peruano [...] Por el archivamiento express de la inmunidad, con el blindaje en una comisión a favor del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, llegamos a un punto donde nos decimos que no nos están ayudando ni al pueblo y por ello vino la cuestión de confianza”, sostuvo Del Solar.

“No es lo que queremos como gobierno (el adelanto de las elecciones y la reforma política), es lo que entendemos que quiere el pueblo peruano y eso se ha ratificado en el referéndum; el pueblo peruano está exigiendo un cambio y que haya una política más confiable, que los partidos sean más sólidos y puedan crear en sus representantes”, añadió.

Asimismo, respondió sobre el pedido de algunas bancadas que sugieren que Martín Vizcarra renuncie.

“Un presidente puede proponer su renuncia, pero no estamos en un gobierno de un presidente que renuncie, y no estamos en una situación que lleve a un presidente a renunciar, y no sería justo que Martín Vizcarra, que está haciendo tantos esfuerzos para cambiar las cosas en nuestro país sembrando bases para el bicentenario, tenga que renunciar”, sostuvo.

“Es una propuesta que dice ¿qué tal si nos vamos juntos? ¿Qué tal si entre nosotros no hay un vencedor y un vencido, pero sí hay un solo vencedor que es el país que está harto de esta confrontación política permanente? ¿Qué tal si juntos nos vamos? Es un extraordinario gesto de generosidad y desprendimiento que creo que va a ser un legado del presidente Martín Vizcarra... desde una política decente”, adicionó.

Al ser consultado sobre qué piensa respecto a la premisa de que el mandatario está generando inestabilidad con su pedido, Salvador del Solar enfatizó que “lo que está haciendo el presidente no genera inestabilidad, solo está luchando contra la corrupción”.

Por otro lado, aseguró que la presidencia de Consejo de Ministros estaba al tanto del contenido del discurso presidencial; de esa forma, desmiente el trascendido de que los ministros tomaron por sorpresa las palabras de Vizcarra Cornejo.

“Nosotros aprobamos el discurso del presidente en el Consejo de Ministros como corresponde de acuerdo a la Constitución [...] Pensamos (tras la desnaturalización del proyecto de inmunidad parlamentaria por parte del Congreso) que el camino que podíamos buscar era uno similar al que se tomó el año 2000 para buscar que se acorte el mandato”, manifestó.

Finalmente, apuntó que la ciudadanía debe percatarse quién está buscando lo mejor para el país y quién pone trabas.

“Se habla de que hay un grupo de la resistencia (me parece que están bien bautizados con ese nombre), pero nosotros no lo somos, nosotros somos el esfuerzo por el cambio y escuchamos a un país que está clamando por un cambio. Nos podemos equivocar en una medida u otra, estamos buscando las salidas, que la gente escuche quién está proponiendo y quién está poniendo obstáculos”, mencionó Salvador del Solar .