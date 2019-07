Pedro Olaechea: “El único lugar donde se relajan las mujeres es en la peluquería”

El nuevo presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, brindó una entrevista en un programa dominical en el que tuvo desatinados comentarios en relación a las mujeres cuando trato de explicar la situación económica del país.

Según Olaechea, el país no esta pasando por un buen momento económico refutando a lo expresado por Martín Vizcarra en su mensaje a la nación, quien afirmó lo contrario.

No obstante, al referirse sobre la propuesta del presidente Vizcarra que dijo en su mensaje a la nación, sobre adelantar las elecciones al 2020, indicó que esta eventual situación podría generar una incertidumbre en la economía, lo que afectaría a los ciudadanos, especialmente a las mujeres.

“Lo que no podemos seguir es crear incertidumbres”, indicó Pedro Olaechea que señaló que hará que “la gente no va a querer poner su puesto. La inversión grande no son las grandes empresas”.

“Yo tengo un indicador bastante sencillo, que es que las peluquerías comienzan a bajarles el negocio. Las mujeres realmente dicen ‘los hombres tienen una línea’. ‘Anda a comerte eso’ y va y come; la mujer está pensando en los hijos, en la mamá, en la cuesta, en la casa, en el planchar o recoger la ropa. La mujer es multifuncional. El único lugar donde se relaja realmente es la peluquería, es el único sitio donde se ocupan de ella”, declaró el presidente del Congreso en entrevista a Panorama.

Asimismo, en línea con su postura, Pedro Olaechea señaló que “uno de los signos que se tienen, y lo he vivido porque he estado en el crédito de consumo, es cuando comienza a bajar las peluquerías, comenzamos a tener problemas”, pese a que la entrevistadora le indicó que había otros factores para una presunta incertidumbre económica.