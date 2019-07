Expectativas del mensaje

Don Martín

Claudia María Hernández Oré, comunicadora.

Romperle el corazón a alguien a veces no está en lo que hicimos sino en aquello que dejamos de hacer; olvido, desprotección, desidia, errores no enmendados, expectativas insatisfechas, vaga empatía. En suma, se desdibuja el amor. Usted y nosotros, tenemos un romance que la demagogia no alimenta y las cifras hablan mejor de la desdicha. Necesitamos que una economía mediocre, sea mal sueño. Los desposeídos necesitan agua y desagüe así como postas, escuelas, cunas. La PNP ha dejado abandonada la calle y la inseguridad nos carcome, así como espanta el emprendimiento. Necesitamos cárceles, tecnología/monitoreo y que usted, se enfrente A TODO, como toro de embiste.

Hora del plan B

Armando Mendoza, economista.

Einstein dijo que locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Ello describe bien la política económica de los últimos años; pues desde el 2014, sucesivos gobiernos se han emperrechinado en apostar por la megainversión privada como la cuasi única vía para reactivar el crecimiento. Por diversas razones eso no funcionó; y este 2019 tampoco funcionará. Es hora de que el Gobierno proponga alternativas: medidas fiscales contracíclicas que generen demanda efectiva y muevan mercado interno. Por ejemplo; expandir la inversión en programas sociales y sectores clave, como la agricultura familiar. Eso caerá como chicharrón de sebo a los talibanes de la ortodoxia económica; pero es preferible a seguir con recetas que no funcionan.