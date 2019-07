El perfil de Pedro Olaechea, candidato de Fuerza Popular para presidir el Congreso

Decidió usar el factor sorpresa. El nombre de Pedro Olaechea estaba voceado desde hace semanas como el candidato de Fuerza Popular para presidir el Congreso, a pesar de no pertenecer a la bancada. Sin embargo, él prefirió guardar silencio.

Pasadas las 9 de la noche del último día para presentar las listas postulantes a la Mesa Directiva, el economista y congresista compartió a través de su cuenta de Twitter la fórmula que él lidera junto a fujimoristas.

Pedro Olechea y Fuerza Popular

El ahora candidato de Fuerza Popular ingresó al Congreso con el partido Peruanos por el Kambio y fue el primer congresista oficialista en integrar el Gabinete Ministerial, liderado por Fernando Zavala, ocupando el cargo de ministro de Producción, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski.

Pedro Olaechea en 2016 votó a favor de la “ley antitransfuguismo”, que prohibía a congresistas que renuncien o sean separados de sus bancadas formas otros grupos parlamentarios. Ahora, él ha pasado por tres grupos parlamentarios hasta el momento.

Cuando continuaba en la bancada PPK, Olaechea tuvo diferencias con sus colegas y más bien sí se encontraba alineado a Fuerza Popular. En mayo del 2018, se acentuaron más las discrepancias con sus colegas oficialistas poco después de renunciar a la titularidad de la cartera ministerial por falta de entendimiento con la primera ministra Mercedes Aráoz.

En ese mes, el congresista votó a favor de las suspensiones contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por el caso de la compra de votos contra la vacancia de PPK. Esto estuvo en armonía con los intereses de Fuerza Popular por lo que aceleró su dimisión en el grupo parlamentario.

Además, también estuvo de acuerdo con aplicar la castración química para violadores de menores de 14 años, contrario a su bancada. En junio, Olaechea votó en contra de una moción de censura contra el entonces presidente del Congreso, Luis Galarreta, por el caso de las compras y contrataciones.

“Llegó la hora de que sigan su camino sin interferencias de mi parte. Yo seguiré el mío. Me mantendré independiente y seguiré trabajando por las metas que me propuse”, fue el mensaje de despedida de Olaechea en junio del año pasado.

Olaechea pasó varios meses como no agrupado, luego intentó crear Acción Republicana pero no tuvo éxito porque Salvador Heresi, quien iba a integrar la nueva agrupación, aún pertenecía al oficialismo.

Conformó Concertación Parlamentaria junto a Julio Rosas, Jorge Castro, Juan Sheput, Salvador Heresi y Gilbert Violeta. Creación que duró pocas semanas luego que Olaechea se inscribiera a Acción Republicana junto a Marita Herrera, Sonia Echevarría, Nelly Cuadros y Julio Rosas.

Olaechea y el enfoque de género

Olaechea integra la bancada Acción Republicana junto a colegas conservadores, quienes se oponen abiertamente al enfoque de género y a su implementación en los colegios.

Junto a Fuerza Popular, apoyan al colectivo “Con mis hijos no te metas”, liderado por religiosos que exigen se elimine la política de igualdad de género en el sector de educación.

También participó en la marcha realizada por esta agrupación y la concentración en la Plaza Bolívar del Congreso de la República.

Olaechea también se opone a la creación de la representación indígena en el Parlamento, asegurando que son “derechos diferenciados”.

“Me incomoda cuando se habla de temas raciales. Quiere decir que este país que tiene vocación mestiza, son marcianos por tener otro tipo de sangre. (…) El racismo no puede ser aceptado en el Perú. Por eso, todo lo que es disminuir derechos por temas raciales me voy a oponer. Hoy día, yo soy una minoría. Pero no pretendo nada. (…) Si algo destaca el Estado peruano es haber abusado de todos y de todo el mundo, eso tiene que parar”, dijo.

Datos de Pedro Olaechea

Olaechea es economista por la Pontificia Universidad Católica y cuenta con una master en Negocios y Administración realizado en Henley Management College, del Reino Unido.

Su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) da cuenta que fue director de Viña Tacama SAC, director gerente de Campaña Minera El Futuro de Ica SAC y presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.