Keiko Fujimori: Tribunal Constitucional debatirá hábeas corpus presentado a su favor

El hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori será debatido por el Tribunal Constitucional (TC), informó este jueves el órgano autónomo a través de su cuenta de Twitter.

El recurso fue presentado el pasado 4 de julio por la hermana de la excandidata presidencial, Sachie Fujimori, para conseguir la anulación del mandato de prisión preventiva que pesa sobre la hija mayor de Alberto Fujimori.

Los miembros del Pleno del TC acordaron revisar el recurso a favor de Keiko Fujimori por ser este un caso de interés público. Asimismo, acordaron designar al magistrado Ernesto Blume, quien preside el tribunal, como ponente de la causa de la lideresa de Fuerza Popular.

Por otro lado, entre otras causas también de interés público, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó también revisar los recurso de hábeas corpus y de amparo del caso del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa, Nadine Heredia.

Los magistrados designados como ponentes para estas causas fueron Augusto Ferrero Costa y Carlos Ramos Núñez.

PUEDES VER Poder Judicial ratifica prisión preventiva contra Pier Figari

Blume: TC no aceptará presiones

Días atrás, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien ahora es el que presentará el hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori, sostuvo en declaraciones que el órgano que preside no aceptará presiones en el caso de la lideresa de Fuerza Popular.

"A nosotros, y a mí en particular, cada vez que hay casos de trascendencia, me pintan de que yo estoy en un lado o en otro. A mí en lo particular me tiene sin cuidado. Yo soy un profesional independiente, autónomo, no estoy ligado a ninguna fuerza política y voy a resolver de acuerdo a la Constitución y a lo que manda mi consciencia. Igual en todos y cada uno de mis colegas”, aseguró Blume.

Cabe indicar que el próximo 24 e julio la Corte Suprema del Poder Judicial evaluará el recurso de casación que la defensa legal de Keiko Fujimori interpuso para que se anule la prisión preventiva que fue dictada en su contra por el juez Richard Concepción Carhuancho.