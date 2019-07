Fiscalía archivó investigación contra exministro Pedro Cateriano

La Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios de Lima archivó definitivamente la investigación contra el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, por la presunta comisión del delito de defraudación tributaria en agravio del Estado.

Este proceso se siguió contra el exministro desde hace dos años cuando la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, presidida en ese entonces por el legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril, recomendó acusarlo constitucionalmente por el mencionado delito dentro del informe por la investigación seguida a la exprimera dama Nadine Heredia por presunta usurpación de funciones.

“Becerril y Mulder en el Congreso de la República me acusaron falsamente de defraudación tributaria. Cuando asistí a la Comisión de Fiscalización no me preguntaron nada al respecto. Violaron el debido proceso y mi derecho de defensa. La Fiscalía ha archivado esa difamatoria acusación”, escribió Pedro Cateriano en su cuenta de Twitter.

Becerril y Mulder en el @congresoperu me acusaron falsamente de defraudación tributaria. Cuando asistí a la comisión de Fiscalización, no me preguntaron nada al respecto. Violaron el debido proceso y mi derecho de defensa.

La @FiscaliaPeru ha archivado esa difamatoria acusación. pic.twitter.com/41y7HyBrZu — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) July 16, 2019

En declaraciones a Andina, el exministro de Defensa en el gobierno de Ollanta Humala señaló que cuando acudió al grupo parlamentario nunca le preguntaron sobre sus ingresos, egresos o aspectos tributarios. Sin embargo, cuando se emitió el informe final lo acusaron de defraudación tributaria y enviaron el documento a la Fiscalía para que lo investiguen.

“Este Congreso que viola los procesos constitucionales y desconoce las resoluciones de la Fiscalía de la Nación me ha acusado por la compra del satélite, compra aviones Esparta. Me tramita acusaciones constitucionales en la Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales desacatando resoluciones del Ministerio Público”, refirió.

Finalmente, Cateriano Bellido calificó de irónico que los congresistas de Fuerza Popular y el Apra aleguen que exista persecusión política, cuando ellos o a sus líderes políticos se les imputa actos de corrupción por presuntamente haber recibido coimas o sobornos.